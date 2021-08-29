دولي

بلينكن: خطر وقوع هجمات جديدة في مطار كابل مرتفع للغاية

بلينكن: خطر وقوع هجمات جديدة في مطار كابل مرتفع للغاية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أنه لا يزال هناك خطر جدي من وقوع هجمات إرهابية جديدة في الأيام المقبلة في منطقة مطار كابل.

وقال في مقابلة مع قناة (ABC) التلفزيونية: "هناك مخاطرة كبيرة جدا لمثل هذا التطور للأحداث خلال الـ24  إلى الـ36 ساعة القادمة".

وأضاف: "هذان اليومان الأخيران هما أخطر لحظة في مهمة خطيرة للغاية بالفعل، لذلك، نبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة الناس، لكن الخطر كبير للغاية".

ودوى الخميس الماضي، انفجاران انتحاريان تبناهما تنظيم "داعش" بالقرب من مبنى مطار كابل، الذي من خلاله تقوم الدول الغربية بإجلاء مواطنيها، وخلفا أكثر من 200 قتيلا بينهم 13 عسكريا أمريكيا.

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