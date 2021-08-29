بلينكين: احتياجات غزة يجب ألا ترتبط بملف الجنود الأسرى

رام الله - دنيا الوطنوقع جدال بين وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، بشأن قضية قطاع غزة.وبحسب إذاعة الجيش، جادل وزير الخارجية الأمريكي بلينكين بأن عودة الجنود الأسرى والمفقودين من قطاع غزة يجب ألا ترتبط بالقضايا الإنسانية الأساسية لغزة، مثل الكهرباء والوقود وغيره.وذكرت الإذاعة أنه بينت خلال لقائه مع بايدن، عرض عددا من الأهداف والشروط المتعلقة بقطاع غزة لتلبية احتياجاته، وتحدث عن وقف فوري لإطلاق الصواريخ وتناول قضية الأسرى المفقودين.