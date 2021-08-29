صحيفة (معاريف) تكشف عن الحالة الصحية للجندي الإسرائيلي القناص

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن تدهوراً طرأ، مساء اليوم الأحد، على الحالة الصحية للجندي الإسرائيلي القناص بارئيل شموئيلي، والذي أصيب قبل أكثر من أسبوع على أرض مخيم ملكة شرقي مدينة غزة.وكان شاب فلسطيني، قد أطلق النار من مسدسه، من النافذة التي كان يتمركز فيها الجندي القناص شرق مدينة غزة، حيث أصابه بالرأس، ما استدعى لنقل الجندي الإسرائيلي الى مستشفى سوروكا، حيث أجريت له عدة عمليات، وبعدها تم إدخاله في العناية المركزة.وشهدت الحدود الشرقية لمدينة غزة، خلال الأيام الماضية حالة من التوتر الشديد، جراء الاشتباكات بين المتظاهرين المشاركين في المهرجان الوطني رفضاً للحصار، وبين جنود الاحتلال الإسرائيلي.