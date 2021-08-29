(كنيست) يناقش الخميس موضوع فتح قنصلية أمريكية في القدس

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن (كنيست) سيناقش في جلسة خاصة موضوع فتح القنصلية الامريكية في القدس الخميس القادم، بحسب ما أعلنه رئيس الكنيست، اليوم.وستعقد الجلسة بعد نجاح بركات بتجميع 50 توقيعًا، كما ستناقش الكنيست موضوعين آخرين "تجاهل الحكومة تقديم المنح للمصالح الصغيرة المتضررة من الوضع الحالي لكورونا" و"الإصلاحات المدمرة بقطاع الزراعة".وكتب رئيس بلدية القدس السابق نير بركات في توجهه: "مؤخرًا علمت أن هناك نية أمريكية واستعدادًا من قبل الحكومة الإسرائيلية بفتح قنصلية أمريكية خلال الأسابيع القادمة في القدس الشرقية تعمل على تقديم الخدمات للفلسطينيين، وذلك رغم وجود السفارة في المدينة".ويوضح بركات أن "فتح القنصلية سيؤدي الى التسبب بأضرار خطيرة لا يمكن اصلاحها، من شأنها ان تقوض مكانة القدس كعاصمة إسرائيل. إقامة القنصلية يعني الاعتراف بالقدس كعاصمة فلسطين بدون مفاوضات او قرار من الكنيست. وبالنظر الى أهمية الموضوع الملحة، نطالب بعقد جلسة طارئة للكنيست".