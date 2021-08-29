اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تناقش غداً الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

رام الله - دنيا الوطنتعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أعمال دورتها العادية الـ48 برئاسة دولة الكويت ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب، خلال الفترة من 30 آب/ أغسطس حتى الأول من أيلول/سبتمبر 2021.وقالت الأمينة العامة المساعدة للشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن جدول الأعمال يتضمن جملة مواضيع موزعة بين بنود دائمة في مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الاحتلال الإسرائيلي وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى الاحتلال في مقابر الأرقام، علاوة على بنود مقترحة من عدد من الدول الأعضاء تتناول قضايا من قبيل المساواة والإنصاف والتحولات المناخية وتعزيز حقوق النساء ضحايا العنف وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ إلى العدالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضافت أنه سيتم خلال الدورة، أيضا، اختيار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2022 (16 آذار/ مارس) بالإضافة إلى النظر في مشروع "الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري" والذي تمت إحالته إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان من لجنة المرأة العربية.يذكر أن توصيات الاجتماع الصادرة عن اللجنة سترفع إلى الدورة القادمة (156) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها (أيلول/سبتمبر 2021).واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي إحدى آليات منظومة حقوق الإنسان العربية الأربع القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.