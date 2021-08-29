شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تستنكر إعطاء الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الاستيطان

"الديمقراطية" تستنكر إعطاء الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الاستيطان
بايدن ونفالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، بياناً، استنكرت من خلاله، إعطاء  الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الاستيطان.

ووفق بيان لـ "الديمقراطية" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن العديد من وكالات الأنباء خاصة الإسرائيلية منها ، قالت الرئيس الأمريكي بإيدن وحكومة الاحتلال نفتالي بينت قد اتفقا على مواصلة الاستيطان، وأن الأمريكان قد أبلغوا إسرائيل بأنهم لن يمارسوا الضغط عليها لإيقافه بل إن الاستيطان  سيبقى كما كان سابقا على حد وسائل الإعلام المذكورة. 

ويضيف البيان: "أي أن الأمريكان يواصلون إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار نهب الأرض الفلسطينية وسرقتها بما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية بما فيها تلك التي شاركت الولايات المتحدة الأمريكية في صياغتها واعتمادها".

وتقول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنها لم تتفاجأ من الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل على كافة الصعد السياسية والعسكرية وللاستيطان، مستهجنة استمرار مراهنة بعض الأوساط الفلسطينية على الدور الأمريكي والتعلق بحبال الأوهام في قيام أمريكا بدور الوسيط النزيه أو على الأقل المحايد في أي عملية تفاوضية مستقبلية. 

وشدد على أن استمرار تعلّق بعض الأوساط القيادية الفلسطينية بهذه الأوهام من شأنه أن يطيل الصراع واستمرار نهب الأرض والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأضافت: بدلا من ذلك فإن هذه الأوساط مدعوة للتخلي عن هذه الأوهام، ومغادرة هذا النهج لصالح استعادة الوحدة الوطنية عبر بوابة إطلاق الحريات وإجراء الانتخابات الشاملة من أجل استنهاض عناصر القوة  لدى الشعب الفلسطيني وتصعيد مقاومته ضد الاحتلال وسياساته المختلفة وفي مقدمتها الاستيطانية.

وقالت "الديمقراطية": إن الاستيطان لن يتوقف على طريق زواله إلا عبر تصعيد المقاومة الشعبية كما يجري الآن في بيتا البطلة وليس عبر المناشدات اللفظية عديمة التأثير.

أخبار ذات صلة

&#34;التعليم والصحة&#34;: الانتهاء من تطعيم 255 ألف طالب وطالبة بالضفة وغزة خلال أسبوعين

"التعليم والصحة": الانتهاء من تطعيم 255 ألف طالب وطالبة بالضفة وغزة خلال أسبوعين

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس ضد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب القواسمي

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس ضد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب القواسمي

&#34;الخارجية&#34; تصدر إعلاناً للمواطنين القادمين من تركيا إلى أرض الوطن

"الخارجية" تصدر إعلاناً للمواطنين القادمين من تركيا إلى أرض الوطن

طالع: أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

طالع: أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

زيارة: اتحاد المقاولين مؤسسة وطنية مهمة ونعمل معها بروح الشراكة

زيارة: اتحاد المقاولين مؤسسة وطنية مهمة ونعمل معها بروح الشراكة

الأسيرة أنهار الديك توجه رسالة مؤلمة للعالم.. ولا أفق للإفراج عنها

الأسيرة أنهار الديك توجه رسالة مؤلمة للعالم.. ولا أفق للإفراج عنها

الشيخ: نأمل أن يكون هنالك انفراجة خلال الأيام المقبلة بشأن ملف لم الشمل

الشيخ: نأمل أن يكون هنالك انفراجة خلال الأيام المقبلة بشأن ملف لم الشمل

&#34;الخارجية&#34;: اعلان هام للطلبة الدارسين في الجامعات الروسية

"الخارجية": اعلان هام للطلبة الدارسين في الجامعات الروسية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تستنكر إعطاء الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الاستيطان

"الديمقراطية" تستنكر إعطاء الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الاستيطان

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس ضد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب القواسمي

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس ضد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب القواسمي

زيارة: اتحاد المقاولين مؤسسة وطنية مهمة ونعمل معها بروح الشراكة

زيارة: اتحاد المقاولين مؤسسة وطنية مهمة ونعمل معها بروح الشراكة

&#34;الخارجية&#34;: اعلان هام للطلبة الدارسين في الجامعات الروسية

"الخارجية": اعلان هام للطلبة الدارسين في الجامعات الروسية

الاحتلال يقتحم مدرستين جنوب بيت لحم

الاحتلال يقتحم مدرستين جنوب بيت لحم

لجان المقاومة: على العدو أن يدرك أننا لن نسمح بتغيير قواعد ومعادلة الاشتباك

لجان المقاومة: على العدو أن يدرك أننا لن نسمح بتغيير قواعد ومعادلة الاشتباك

الاحتلال يلاحق العمال الفلسطينيين على معبر الظاهرية جنوب الخليل

الاحتلال يلاحق العمال الفلسطينيين على معبر الظاهرية جنوب الخليل

مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال ثلاثة فتية في القدس

مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال ثلاثة فتية في القدس

منوعات

بعد تعرضها لحادث مؤسف.. ما آخر التطورات الصحية لفرح الزاهد؟

بعد تعرضها لحادث مؤسف.. ما آخر التطورات الصحية لفرح الزاهد؟

شاهد: شقيق ياسمين عبدالعزيز يوّجه لها رسالة جديدة بصورة من طفولتها

شاهد: شقيق ياسمين عبدالعزيز يوّجه لها رسالة جديدة بصورة من طفولتها

شاهد التعليق الأول لمحمد رمضان بعد الهجوم عليه وسحب الدكتوراه

شاهد التعليق الأول لمحمد رمضان بعد الهجوم عليه وسحب الدكتوراه

شاهد: زوجة أحمد سعد تثير الجدل &#34;مصممة تتهزأ&#34;.. من تقصد؟

شاهد: زوجة أحمد سعد تثير الجدل "مصممة تتهزأ".. من تقصد؟

بعد سحب شهادة الدكتوراه.. شاهد كيف تشمت عمرو أديب بمحمد رمضان

بعد سحب شهادة الدكتوراه.. شاهد كيف تشمت عمرو أديب بمحمد رمضان

شاهد: أهالي مدينة بنها غاضبون ويطالبون منى زكي بالإعتذار

شاهد: أهالي مدينة بنها غاضبون ويطالبون منى زكي بالإعتذار

لهذا السبب.. هند القحطاني تنفي اعجابها بتيم حسن وتثير الجدل بتصريحاتها

لهذا السبب.. هند القحطاني تنفي اعجابها بتيم حسن وتثير الجدل بتصريحاتها

بعد الجدل المثار.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

بعد الجدل المثار.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

شاهد: كارمن لبّس تثير الجدل بتضامنها مع أمل عرفة

شاهد: كارمن لبّس تثير الجدل بتضامنها مع أمل عرفة

بدرية طلبة تنعى شقيقها وهو على قيد الحياة

بدرية طلبة تنعى شقيقها وهو على قيد الحياة

عربي

مصر: تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم

مصر: تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم

تحرك دبلوماسي سعودي لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب

تحرك دبلوماسي سعودي لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب

محمد بن راشد يغرد عن أول لقاء يجمعه بوزير الخارجية الإيراني الجديد

محمد بن راشد يغرد عن أول لقاء يجمعه بوزير الخارجية الإيراني الجديد

هزة أرضية تضرب شمال شرق المغرب

هزة أرضية تضرب شمال شرق المغرب