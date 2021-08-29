"الديمقراطية" تستنكر إعطاء الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الاستيطان





ويضيف البيان: "أي أن الأمريكان يواصلون إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار نهب الأرض الفلسطينية وسرقتها بما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية بما فيها تلك التي شاركت الولايات المتحدة الأمريكية في صياغتها واعتمادها".



وتقول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنها لم تتفاجأ من الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل على كافة الصعد السياسية والعسكرية وللاستيطان، مستهجنة استمرار مراهنة بعض الأوساط الفلسطينية على الدور الأمريكي والتعلق بحبال الأوهام في قيام أمريكا بدور الوسيط النزيه أو على الأقل المحايد في أي عملية تفاوضية مستقبلية.





وشدد على أن استمرار تعلّق بعض الأوساط القيادية الفلسطينية بهذه الأوهام من شأنه أن يطيل الصراع واستمرار نهب الأرض والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني.



وأضافت: بدلا من ذلك فإن هذه الأوساط مدعوة للتخلي عن هذه الأوهام، ومغادرة هذا النهج لصالح استعادة الوحدة الوطنية عبر بوابة إطلاق الحريات وإجراء الانتخابات الشاملة من أجل استنهاض عناصر القوة لدى الشعب الفلسطيني وتصعيد مقاومته ضد الاحتلال وسياساته المختلفة وفي مقدمتها الاستيطانية.



وقالت "الديمقراطية": إن الاستيطان لن يتوقف على طريق زواله إلا عبر تصعيد المقاومة الشعبية كما يجري الآن في بيتا البطلة وليس عبر المناشدات اللفظية عديمة التأثير.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، بياناً، استنكرت من خلاله، إعطاء الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الاستيطان.ووفق بيان لـ "الديمقراطية" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن العديد من وكالات الأنباء خاصة الإسرائيلية منها ، قالت الرئيس الأمريكي بإيدن وحكومة الاحتلال نفتالي بينت قد اتفقا على مواصلة الاستيطان، وأن الأمريكان قد أبلغوا إسرائيل بأنهم لن يمارسوا الضغط عليها لإيقافه بل إن الاستيطان سيبقى كما كان سابقا على حد وسائل الإعلام المذكورة.