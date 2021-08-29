هيئة الأسرى تتقدم بالتماس ضد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب القواسمي

رام الله - دنيا الوطنتقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بالتماس لما تسمى "بالمحكمة العليا الإسرائيلية"، ضد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام لليوم التاسع والثلاثون على التوالي مقداد القواسمي.ولفتت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير مقداد القواسمة من مدينة الخليل، يبلغ من العمر (24 عاماً)، وهو معتقل منذ شهر يناير 2021، ويقبع في سجن (عوفر).والقواسمة، أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى نحو أربعة أعوام في سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري، كانت أولاها عام 2015.