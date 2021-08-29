"الخارجية" تصدر إعلاناً للمواطنين القادمين من تركيا إلى أرض الوطن

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين وسفارتا دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ولدى الجمهورية التركية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إجراء تصعيدي غير مسبوق، تتعمد منع دخول الأطفال القادمين مع ذويهم من تركيا عبر المطارات الأردنية وغير المسجلين في هويتهم وتعيدهم عن الجسر، مشترطة وبشكل غير قانوني أن يمضي الأطفال فقط ودون ذويهم 14 يوما كحجْر صحي في الأردن.ونوّه فريق الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، أن الجهات الفلسطينية المختصة تقوم بمتابعة حثيثة لهذا الإجراء المستغرب، و"في حال حصول أية تطورات على هذه القضية سنقوم بالإعلان عنها".