طالع: أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.ووفق تصريح للوزارة فإن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة + السابعة + الثامنة حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/28)، مشيرة إلى أهمية التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وشددت الوزارة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.