زيارة: اتحاد المقاولين مؤسسة وطنية مهمة ونعمل معها بروح الشراكة



١. تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة أساليب عمليات الشراء والترسية.



٢. العمل على تنظيم وتطوير ورفع مكانة مهنة المقاولات في فلسطين.



٣. التأكيد على موقف الحكومة بضرورة إلغاء العمل بنظام GRM الخاصة بآليات دخول مواد البناء، ورفع الحصار عن غزة بالكامل.



*٤. متابعة ملف إعادة الإعمار في غزة بما يخدم المصلحة الوطنية والتأكيد على ان عنوان الاعمار هو السلطة الوطنية الفلسطينية ويتم التنسيق مع الدول العربية والصديقة والمجتمع الدولي كشركاء بالتنفيذ.



٥. العمل على إشراك ممثلين عن الاتحاد في عضوية الفريق الوطني لإعادة الإعمار.



٦. العمل على حل القضايا المالية المستحقة للمقاولين في شطري الوطن.



٧. الإسراع لعقد اجتماعات في رام الله بحضور كامل أعضاء الاتحاد مع الوزير المختص د.زيارة وكذلك مع القيادة الفلسطينية.



وفي ختام اللقاء قدم مجلس الاتحاد شكره لوزير الأشغال العامة والإسكان على موقفه الحاسم بالمحافظة على وحدة الاتحاد تحت توجيهات دولة رئيس الوزراء ، كما شكروا كافة العاملين بالوزارة على رعايتهم لهذه الانتخابات، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية دون أي عقبات، مؤكدين أن وحدة الاتحاد هي أمر مقدس على مستوى الوطن..







رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة في مكتبه بمدينة غزة، مجلس اتحاد المقاولين الفلسطينيين برئاسة م. علاء الأعرج رئيس الاتحاد في دولة فلسطين، حيث رحب زيارة بالحضور، وقدم التهنئة للمهندس علاء الأعرج وأعضاء المجلس بفوزهم بالدورة الحادية عشر 2021- 2023 التي جرت الأسبوع الماضي في المحافظات الشمالية والجنوبية بالتزامن.وأشار زيارة بأن هذه الانتخابات تعتبر عرس وطني فلسطيني بامتياز، معبرًا عن سعادته بهذا الإنجاز الفلسطيني الكبير، وأكد على حرص الجميع بأن تبقى فلسطين رمزًا وعنوانًا يحفظ كرامتها، وأن يبقى الاتحاد مؤسسة وطنية واحدة.وفي السياق ذاته، تم خلال الاجتماع مناقشة عدة أمور تهم قطاع المقاولات في فلسطين، من أهمها: