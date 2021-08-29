تسجيل 7071 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن تسجيل 7071 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وبحسب موقع "i24"، فإن الصحة الإسرائيلية أجرت 106,811 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، ظهرت حوالي 7.09% من الاختبارات نتائج إيجابية، وهناك 726 مريضا في حالة خطيرة.وأشار إلى أنه قبل ثلاثة أيام من بداية العام الدراسي، بلغ عدد الطلاب في اسرائيل الذين تم تعريفهم على أنهم حاملون لفيروس "كورونا" أو أنهم معزولون في حجر صحيّ نحو 124،412 طالبا.وبين أنه تم تشخيص 3083 طالبًا أمس على أنهم يحملون الفيروس إلى جانب 193 من أعضاء الهيئة التدريسية، حيث بلغ المعدل الإيجابي بين الطلبة الذين تم اختبارهم 7.3٪، ما يعني أن واحدًا من كل 14 طالبًا وجد مصابا بالفيروس.