دولي

تسجيل 7071 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إسرائيل

تسجيل 7071 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن تسجيل 7071 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب موقع "i24"، فإن الصحة الإسرائيلية أجرت 106,811 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، ظهرت حوالي 7.09% من الاختبارات نتائج إيجابية، وهناك 726 مريضا في حالة خطيرة.

وأشار إلى أنه قبل ثلاثة أيام من بداية العام الدراسي، بلغ عدد الطلاب في اسرائيل الذين تم تعريفهم على أنهم حاملون لفيروس "كورونا" أو أنهم معزولون في حجر صحيّ نحو 124،412 طالبا.

وبين أنه تم تشخيص 3083 طالبًا أمس على أنهم يحملون الفيروس إلى جانب 193 من أعضاء الهيئة التدريسية، حيث بلغ المعدل الإيجابي بين الطلبة الذين تم اختبارهم 7.3٪،  ما يعني أن واحدًا من كل 14 طالبًا وجد مصابا بالفيروس.

أخبار ذات صلة

(طالبان): سنعلن تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع

(طالبان): سنعلن تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع

بينت: حققنا أهداف الزيارة لواشنطن وسنتعامل مع غزة بما يتماشى مع مصالحنا

بينت: حققنا أهداف الزيارة لواشنطن وسنتعامل مع غزة بما يتماشى مع مصالحنا

&#34;كورونا&#34; عالميا: 4 ملايين و508 آلاف وفاة و216 مليونا و767 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و508 آلاف وفاة و216 مليونا و767 ألف إصابة

إسرائيل: ارتفاع الحالات الخطيرة بفيروس (كورونا) إلى 703

إسرائيل: ارتفاع الحالات الخطيرة بفيروس (كورونا) إلى 703

شاهد: بايدن يأخذ &#34;غفوة&#34; خلال لقائه برئيس وزراء الاحتلال

شاهد: بايدن يأخذ "غفوة" خلال لقائه برئيس وزراء الاحتلال

فرنسا: انخفاض حصيلة مصابي (كورونا) في العناية المركزة

فرنسا: انخفاض حصيلة مصابي (كورونا) في العناية المركزة

ترامب: بن لادن لم يكن وحشا ونفذ &#34;ضربة واحدة&#34; فقط

ترامب: بن لادن لم يكن وحشا ونفذ "ضربة واحدة" فقط

تفاصيل جديدة في قصة الأفغاني الذي سقط من السماء

تفاصيل جديدة في قصة الأفغاني الذي سقط من السماء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم مدرستين جنوب بيت لحم

الاحتلال يقتحم مدرستين جنوب بيت لحم

لجان المقاومة: على العدو أن يدرك أننا لن نسمح بتغيير قواعد ومعادلة الاشتباك

لجان المقاومة: على العدو أن يدرك أننا لن نسمح بتغيير قواعد ومعادلة الاشتباك

الاحتلال يلاحق العمال الفلسطينيين على معبر الظاهرية جنوب الخليل

الاحتلال يلاحق العمال الفلسطينيين على معبر الظاهرية جنوب الخليل

مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال ثلاثة فتية في القدس

مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال ثلاثة فتية في القدس

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الزراعة بغزة ترد على تقرير تلفزيون فلسطين بشأن بصل القنار

الزراعة بغزة ترد على تقرير تلفزيون فلسطين بشأن بصل القنار

هيئة الأسرى: الاحتلال اعتقل نحو 130 فلسطينية منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم

هيئة الأسرى: الاحتلال اعتقل نحو 130 فلسطينية منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم

غزة: وفاة و818 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: وفاة و818 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

منوعات

بعد تعرضها لحادث مؤسف.. ما آخر التطورات الصحية لفرح الزاهد؟

بعد تعرضها لحادث مؤسف.. ما آخر التطورات الصحية لفرح الزاهد؟

شاهد: شقيق ياسمين عبدالعزيز يوّجه لها رسالة جديدة بصورة من طفولتها

شاهد: شقيق ياسمين عبدالعزيز يوّجه لها رسالة جديدة بصورة من طفولتها

شاهد التعليق الأول لمحمد رمضان بعد الهجوم عليه وسحب الدكتوراه

شاهد التعليق الأول لمحمد رمضان بعد الهجوم عليه وسحب الدكتوراه

شاهد: زوجة أحمد سعد تثير الجدل &#34;مصممة تتهزأ&#34;.. من تقصد؟

شاهد: زوجة أحمد سعد تثير الجدل "مصممة تتهزأ".. من تقصد؟

بعد سحب شهادة الدكتوراه.. شاهد كيف تشمت عمرو أديب بمحمد رمضان

بعد سحب شهادة الدكتوراه.. شاهد كيف تشمت عمرو أديب بمحمد رمضان

شاهد: أهالي مدينة بنها غاضبون ويطالبون منى زكي بالإعتذار

شاهد: أهالي مدينة بنها غاضبون ويطالبون منى زكي بالإعتذار

لهذا السبب.. هند القحطاني تنفي اعجابها بتيم حسن وتثير الجدل بتصريحاتها

لهذا السبب.. هند القحطاني تنفي اعجابها بتيم حسن وتثير الجدل بتصريحاتها

بعد الجدل المثار.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

بعد الجدل المثار.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

شاهد: كارمن لبّس تثير الجدل بتضامنها مع أمل عرفة

شاهد: كارمن لبّس تثير الجدل بتضامنها مع أمل عرفة

بدرية طلبة تنعى شقيقها وهو على قيد الحياة

بدرية طلبة تنعى شقيقها وهو على قيد الحياة

عربي

مصر: تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم

مصر: تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم

تحرك دبلوماسي سعودي لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب

تحرك دبلوماسي سعودي لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب

محمد بن راشد يغرد عن أول لقاء يجمعه بوزير الخارجية الإيراني الجديد

محمد بن راشد يغرد عن أول لقاء يجمعه بوزير الخارجية الإيراني الجديد

هزة أرضية تضرب شمال شرق المغرب

هزة أرضية تضرب شمال شرق المغرب