شؤون فلسطينية

3 وفيات و1696 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

3 وفيات و1696 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 96، طولكرم 205، نابلس 294، جنين 90، سلفيت 40، طوباس 21، رام الله والبيرة 87، ضواحي القدس 4، أريحا والأغوار 4، بيت لحم 9، الخليل 28، قطاع غزة 818".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 21، طولكرم 39، نابلس 96، جنين 22، سلفيت 19، طوباس 12، رام الله والبيرة 44، بيت لحم 4، الخليل 2811 قطاع غزة 210".

وسجلت 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها حالة في قلقيلية وحالة في نابلس، وحالة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 45 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 104 مرضى، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 843,525 بينهم 452,404 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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