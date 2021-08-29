شؤون فلسطينية

لجان المقاومة: على العدو أن يدرك أننا لن نسمح بتغيير قواعد ومعادلة الاشتباك

لجان المقاومة: على العدو أن يدرك أننا لن نسمح بتغيير قواعد ومعادلة الاشتباك
رام الله - دنيا الوطن
أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن فعاليات الشباب الثائر ستستمر وتتصاعد بكل قوة، حتى رفع الحصار عن قطاع غزة، مشددة على أن الشباب سيبتكرون أدوات جديدة لإجبار العدو على الرضوخ لمطالب المقاومة.

وقالت اللجان في تصريح وصل "دنيا الوطن": "القصف الصهيوني الغادر على مواقع المقاومة لن يثني شعبنا عن مواصلة مقاومته لانتزاع حقه في الحياة بحرية وكرامة".

وحذرت اللجان، الاحتلال من التمادي في عدوانه وتغوله بدماء ابناء شعبنا، مضيفة "عليه أن يدرك أننا لن نسمح بتغيير قواعد ومعادلة الاشتباك".

ووجهت لجان المقاومة التحية للشباب الثائر في وحدات الارباك الليلي الذين تظاهروا ليلة امس شرق غزة رفضا للحصار الظالم على القطاع.

وختمت اللجان تصريحها "نتمنى السلامة والشفاء للجرحى الأبطال الذين أصيبوا ليلة امس اثناء مشاركتهم بفعاليات الارباك الليلي جراء اطلاق العدو عليهم العيارات النارية المتفجرة والمحرمة دوليا".

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