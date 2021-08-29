الاحتلال يلاحق العمال الفلسطينيين على معبر الظاهرية جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنضيقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، الخناق على تنقل العمال الفلسطينيين ولاحقتهم أثناء توجههم للعمل بالداخل المحتل من عدة معابر بالخليل، وأطلقت صوبهم قنابل الغاز السام.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت العشرات من العمال قرب معبر الظاهرية جنوبي الخليل.وأضافت، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام باتجاه العمال قرب معبر الظاهرية جنوب الخليل، ما أوقع حالات اختناق في صفوفهم.يشار إلى أن قوات الاحتلال تكثف تواجدها قرب الفتحات في جدار الفصل العنصري التي يسلكها العمال للوصول لأماكن عملهم.وتمنع سلطات الاحتلال العمال من الدخول عبر المعابر بسبب عدم الحصول على تصريح، فيما يضطر المئات منهم لسلوك طرق التفافية، وعبر فتحات صغيرة في الجدار.ويتعرض العمال للتنكيل والملاحقة من قبل قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول لأماكن عملهم.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق تسجيلا مصورا لجنود ينكلون بالعمال قرب الخليل، ويدوسون على رؤوسهم.