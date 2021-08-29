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مصر: تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم

مصر: تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت مصر تنفيذ أول مشروع قطار سريع في البلاد، والذي يمتد من العين السخنة حتى مرسى مطروح، بمسار يبلغ حوالي 660 كم، وبتكلفة تصل إلى 9 مليارات دولار.

ووفقاً لموقع (اليوم السابع)، فإنه تم رصد أعمال تنفيذ المشروع الذي يبدأ مساره من العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، منطلقاً موازياً لطريق الغردقة ـ القاهرة، وسط المناطق الصحراوية والجبال، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووصولا إلى الجبال التي تسبق 15 مايو وحلوان، متجهاً إلى أكتوبر ومنها إلى الإسكندرية وبرج العرب والعلمين حتى يصل مطروح.

وأشار إلى بدء أعمال تجهيز المسار، وشق الجبال في المسافة من حلوان و15 مايو حتى العاصمة الإدارية، لينتهي مسار المشروع بمحطته الأخيرة داخل ميناء العين السخنة، حيث تلجأ شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروع، لاستخدام المتفجرات في تفجير الجبال المتعارضة مع مسار مشروع أول قطار سريع، حيث تم تقسيم المسار إلى قطاعات وتوزيعه على شركات المقاولات المصرية.

وذكر الموقع "أن شركات المقاولات المصرية تنجز أعمال تجهيز المسار والطريق الذي سيسير عليه القطار السريع بالتوازي مع الشروع في إنشاءات المحطات المتواجدة بالمسار، بعدما تم الانتهاء من أعمال تحديد المسار بالكامل وأعمال الرفع المساحي بطول المشروع الذي تقترب تكلفته من 9 مليارات دولار، فيما ستقوم شركة(سيمنز) العالمية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات بالمشروع وتوريد القطارات التي ستعمل به بعد تنفيذه".

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