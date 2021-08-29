شؤون فلسطينية

مصر تُعيد فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين

مصر تُعيد فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين
رام الله - دنيا الوطن
أعادت السلطات في جمهورية مصر العربية اليوم الأحد، فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة في كلا الاتجاهين، وذلك بعد إغلاق دام لـ 6 أيام.

وكانت سفارة فلسطين في القاهرة، قد أعلنت مساء الأربعاء الماضي، انتظام العمل في معبر رفح في الاتجاهين بدءاً من اليوم الأحد.

وقالت السفارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، إن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري – الخميس الماضي- في اتجاه واحد من جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة، على أن يتم إعادة انتظام العمل بمعبر رفح في الاتجاهين بدءًا من يوم الأحد.

وتوجه السفير دياب اللوح بالشكر للسلطات المصرية لتذليل الصعاب أمام شعبنا الفلسطيني، وتيسير سبل العودة إلى أرض الوطن، وانتظام حركة المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري.

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