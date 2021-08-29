شؤون فلسطينية

صيدم: بدأنا نشهد انقلاباً في الرأي العام لصالح الشعب الفلسطيني

صيدم: بدأنا نشهد انقلاباً في الرأي العام لصالح الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور صبري صيدم اليوم الأحد: إن العالم بدأ يشهد انقلاباً في الرأي العام ومجموعة من الخطوات العملية لصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف صيدم لإذاعة (صوت فلسطين): "إن اهتمام الإدارة الأميركية قد تزايد خلال الفترة الأخيرة خاصةً بعد ما شهدناه في قطاع غزة، والمواجهات في الشيخ جراح، وسلوان، والمسجد الأقصى"، متابعًا: "هناك اهتمام كبير دولي جراء النشاط الذي قام به جيش المؤازرين والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى طبيعة الصورة التي نقلت بتجرد عن معاناة الشعب الفلسطيني حيث حولت معسكرات الضد التي لم تكن تعلم بالقضية الفلسطينية الي معسكرات مؤازرة.

وأكد على ارتفاع في وتيرة الجهات التي تدعم الحق الفلسطيني، ومطالبًا الإدارة الأمريكية بوقف جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، مشددًا على ضرورة التواصل مع أصحاب العلاقة ومتابعة لهذه الرسائل بحيث تتحول كرة ثلج وأن لا تكون محدودة أو طلقة في الهواء. وفق تعبيره

وختم صيدم، حديثه، بالقول: "ما رأيناه هو انقلاب رقمي، خاصةً أن شريحة الشباب تفاعلت بصورة غير مسبوقة بنقل الصورة والحدث"، متابعًا أنه لم يعد هناك لدى وسائل الإعلام الإسرائيلية التغلب على تجرد الصورة وبساطتها.

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