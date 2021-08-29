شؤون فلسطينية

الزراعة بغزة ترد على تقرير تلفزيون فلسطين بشأن بصل القنار

الزراعة بغزة ترد على تقرير تلفزيون فلسطين بشأن بصل القنار
رام الله - دنيا الوطن
ردت وزارة الزراعة في قطاع غزة، على تقرير لتلفزيون فلسطين، بشأن إدخال شحنات بصل "قنار" إلى غزة.

واستهجنت الوزارة، ما أسمته "اقحام الشأن السياسي في الملف الزراعي، وذلك من خلال الزعم بإدخال شاحنات بصل إلى قطاع غزة غير مطابقة للمعايير المعمول بها في الوزارة".

وقالت الزراعة في بيان لها: "خلال الاسبوع الماضي وتحديداً بتاريخ 23/8/2021 تم ضبط شحنة بصل "قنار" واردة لأحدى الشركات الزراعية شمال قطاع غزة، ويظهر عليها أعراض التلف، وقد جرى التحفظ على الشحنة المذكورة في المعبر التجاري، حيث أكد المهندسون في المعبر بعدم مطابقة الشحنة للمعايير المعمول بها في ادخال تقاوي البصل.”

وأضافت أن الادارة المختصة قامت بإرسال لجنة فنية أخرى لمعاينة الشحنة، والتأكد من مواصفاتها، وقد أوصت اللجنة بالإفراج عن 3 طن مطابقة للمواصفات واتلاف 21 طن أخرى مصابة بالأعفان والأمراض الفطرية، فضلا عن التأكد من تلف الأنسجة الحية للثمار وعدم حيويتها للزراعة .

وشددت الزارعة، حرصها الكامل على تطبيق كامل الأنظمة والمعايير التي من شأنها حماية المزارع والمنتج الزراعي.

وذكرت أنها تطبق كل الاجراءات اللازمة من أجل وصول التقاوي والمستلزمات إلى المزارع بجودة عالية تجنبه الخسائر الكبيرة التي قد يتكبدها بسبب ذلك.

 وجددت الزراعة تأكيدها على مراقبة كل المدخلات الواردة من أي مكان خارج قطاع غزة، مؤكدةً أنها تتعامل مع الجهات وفق المعايير المعمول بها لحماية المزارع الفلسطيني .

وقي السياق، أوضحت أنه خلال الاسبوع الماضي، تم دخول شحنات أخرى من بصل القنار من المحافظات الشمالية وبالتحديد من منطقة طوباس وكانت مطابقة للمواصفات، وتم ادخالها دون أي اشكاليات تذكر، الأمر الذي يؤكد بأن "كل اجراءات وزارة الزراعة فنية فقط وتحتكم إلى نظم ومعايير حماية المزارع والمنتج المحلي".

وشددت الوزارة على ضرورة احتكام الجميع للقوانين والأنظمة التي تحمي المزارع، مؤكدةً على جودة مدخلات الانتاج الزراعي من أجل الحصول على منتجات زراعية تعزز طموح المزارع وتلبي رغبة المستهلك بعيدا عن التسييس المخل لما هو مهني بامتياز ويتعلق بصحة وسلامة المواطن.

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