شؤون فلسطينية

غزة: وفاة و818 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: وفاة و818 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة وإصابة 818 جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 3073 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1135 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 127757 ، منها 9712 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 210 حالات جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 116910 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 239 ، منها 130 حالة خطرة.

وفيما يخص لقاح "كورونا"، أفادت الصحة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة وهي تكفي لـ 196254 شخصا.

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