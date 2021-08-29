هيئة الأسرى تحذر من تفاقم الوضع الصحي للأسير الفتى ياسين شبيطة

رام الله - دنيا الوطنحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، من تفاقم الحالة الصحية للأسير الفتى ياسين عماد شبيطة (19 عاماً) من قرية عزون قضاء قلقيلية، والذي يعاني من مشاكل بالأعصاب والقلب دون تقديم العلاج اللازم له.وبينت الهيئة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير المعتقل بتاريخ 6/1/2020، يعاني من شبه شلل في قدمه اليسرى ويده اليسرى منذ قرابة شهرين، كما تظهر علامات الانتفاخ والون الداكن على يده اليسرى ولا يستطيع تحريكها بتاتا.وأضافت: أن الأسير يعاني أيضا من وخزات بالقلب ووضعه الصحي يتفاقم منذ نحو شهرين دون تقديم أي رعاية صحية له أو تشخيص طبي يقف على حقيقة تدهور حالته الصحية، علما أنه لم يكن يعاني من أية أمراض قبل الاعتقال.