دولي

(طالبان): سنعلن تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع

(طالبان): سنعلن تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع
أعلنت حركة (طالبان)، أمس السبت، أنها ستعلن تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحركة على السلطة في أفغانستان، مشيرة إلى أنها عينت حتى الآن حكاماً وقادة للشرطة في 33 من بين 34 إقليماً في البلاد.

وقال متحدث باسم الحركة: "إنه من الصعب حاليا توقع ما إذا كانت النساء ستصبح جزءا من الحكومة المقبلة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنيك الروسية).

وأشار متحدث الحركة، إلى أن القرار النهائي لضم النساء للحكومة المقبلة، سيتخذه كبار القادة، مناشداً أمريكا وبريطانيا ودول غربية أخرى الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع بلاده بعد الانسحاب العسكري.

وأضاف "إن حركة طالبان تعكف على وضع حلول لمشكلات العملة والمشكلات الاقتصادية في أفغانستان".

وشدد على أنه مازال من المبكر أن تقرر حركته ما إن كانت بحاجة لمساعدة تركيا وقطر في إدارة مطار العاصمة (كابل)، مؤكداً أن المطار سيكون تحت السيطرة الكاملة للحركة "قريبا جدا".

وأكد المتحدث باسم الحركة أن حركته تندد بالغارة الجوية الأخيرة على شرق أفغانستان، في إشارة لإعلان الجيش الأمريكي توجيه ضربة بطائرة مسيرة في شرق أفغانستان، أول أمس الجمعة، لعضو بتنظيم الدولة، مسؤول عن التخطيط لهجوم في محيط مطار (كابل).

وبلغت حصيلة القتلى في سلسلة الانفجارات التي ضربت محيط مطار العاصمة الأفغانية، الخميس الماضي، والتي وقعت تزامنا مع استمرار عمليات إجلاء الرعايا الأجانب بعد سيطرة حركة (طالبان) على البلاد، 200 قتيل، من بينهم 13 جندياً أمريكياً.

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