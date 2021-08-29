دولي

بينت: حققنا أهداف الزيارة لواشنطن وسنتعامل مع غزة بما يتماشى مع مصالحنا

بينت: حققنا أهداف الزيارة لواشنطن وسنتعامل مع غزة بما يتماشى مع مصالحنا
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينت، قبل عودته إلى تل أبيب، على أن زيارته لواشنطن حققت كل أهدافها، واصفًا لقاؤه بالرئيس الأمريكي جو بايدن بالدافئ.

وفق موقع (واللا)، فقد قال في تصريح صحفي: "لقد حققنا كل الأهداف التي وضعناها وما بعدها. اتفقنا على عمل استراتيجي مشترك لوقف السباق النووي إيراني."

وفيما يتعلق بإعفاء التأشيرة للإسرائيليين، تابع بينت "لأول مرة أمر بايدن بالمضي قدما وإغلاق الأمر في أسرع وقت ممكن".

وأشار بينت إلى قصف جيش الاحتلال لغزة الليلة الماضية، وقال: "كما قلت سنعمل في غزة بما يتماشى مع مصالحنا ".

يشار إلى أن بايدن، طلب من بينت، خلال اجتماع بينهما الليلة الماضية، حكومة الاحتلال بالامتناع عن الإجراءات التي يمكن أن تزيد التوترات مع الفلسطينيين.

وأوضح الموقع أن بايدن طلب من إسرائيل أن تتخذ خطوات لتحسين حياة الفلسطينيين وزيادة الفرص الاقتصادية لهم، فيما رد بينت بأنه يؤيد تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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