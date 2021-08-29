حماس: الاحتلال يتحمل كافة تداعيات ونتائج تشديد الحصار على غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كافة تداعيات ونتائج تشديد الحصار على قطاع غزة، وتصاعد الأزمة الإنسانية لدى سكانها، كون تلك السياسات المتطرفة ستدفع بقوة باتجاه خلق أجواء التصعيد والانفجار.ووجه برهوم، في تصريح صحفي اليوم الأحد، التحية لصمود وثبات شعبنا الفلسطيني والشباب الثائر في وجه الاحتلال والحصار والاستيطان في غزة، ونابلس، وجنين، والقدس، والخليل.وأكد على أن شعبنا الفلسطيني لن يقبل مطلقًا بسياسات الاحتلال أو المساومة على حقوقه الوطنية، داعيًا الجميع إلى تحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لإنهاء حصاره الظالم، فلن يتحقق أي هدوء أو استقرار ما دام شعبنا يفتقد الحياة الحرة والكريمة.