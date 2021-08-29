مجلس بلدية غزة يناقش مع شرائح مجتمعية ونشطاء أهم إنجازاته



وفيما يتعلق بدور البلدية في دعم القطاع السياحي في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المدينة نتيجة إغلاقات جائحة كورونا والعدوان والحصار أوضح رئيس وأعضاء المجلس أن أن تم اتخاذ قرار بمنح إعفاء يصل إلى أكثر من ثلثي قيمة رخصة المهنة لأصحاب المهن السياحية عن العام الحالي وتدرس البلدية منح إعفاء كامل لأصحاب المهن المتضررة من العدوان.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون والتنسيق وتعاون كافة فئات المجتمع للنهوض بالمدنية والحفاظ على مقدرتها وتحسين واقع الخدمات المقدمة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة المجتمعية.



وشددوا على أهمية تحديث القوانين التي تنظم عمل ومسؤوليات وقوانين الأنظمة والبناء، وضرورة تسهيل الإجراءات لتخليص المعاملات، وتفعيل لجان الأحياء ودمج فئات مجتمعية فاعلة فيها.

بدوره شكر رئيس وأعضاء المجلس البلدي كافة المشاركين في اللقاء وأكدوا أهمية المشاركة والمساءلة المجتمعية في عمل البلدية وأن المجلس البلدي يفتح أبواب البلدية أمام جميع فئات المجتمع في المدينة للتعاون والمشاركة في عملية البناء والنهوض بالمدينة .

وفيما يتعلق بوضع مخططات تنظيمية لمناطق توسعة النفوذ أوضحوا أن البلدية بدأت بوضع مخططات لإنشاء منطقة صناعية في منطق توسعة النفوذ لاستيعاب كافة المهن فيها وكذلك وضع مخطط تفصيلي لمنطقة توسعة النفوذ في حي الشيخ عجلين.وبخصوص تنظيم مواقف السيارات أكد رئيس وأعضاء المجلس البلدي أن البلدية ستشرع قريباً بإدارة مواقف السيارات في المنطقة الممتدة من مقر المجلس التشريعي غرباً وحتى مفرق السرايا شرقاً بهدف تنظيم الحركة وتقليل الازدحام المروري في المنطقة.وحول موضوع حرق النفايات بين رئيس وأعضاء المجلس أن الحرائق ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والسلوك الخاطئ للنباشين في المكب الرئيس في منطقة جحر الديك وتم اتخاذ جملة من الإجراءات على طريق حل هذه الإشكالية.