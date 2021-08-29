دولي

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و508 آلاف وفاة و216 مليونا و767 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و508 آلاف وفاة و216 مليونا و767 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 508 آلاف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 216 مليونا، وما يقارب 767 ألف اصابة، تعافى منهم 193 مليونا، وما يزيد على 697 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 543 ألفا و994 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8733 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت يوم أمس السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: المكسيك (863 وفاة)، وروسيا (799 وفاة)، والبرازيل (656 وفاة)، واميركا (648 وفاة)، وإيران (614 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (72,785 إصابة)، والهند (45,058 إصابة)، وبريطانيا (32,406 إصابات)، وإيران (26,034 إصابة)، والبرازيل (24,699 إصابة).

ولا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر، حتى اليوم، الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (654,381 وفاة)، والبرازيل (579,052 وفاة)، والهند (437,860 وفاة)، والمكسيك (257,906 وفيات)، والبيرو (198,167 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (39,617,417 إصابة)، والهند (32,695,030 إصابة)، والبرازيل (20,728,605 إصابات)، وروسيا (6,863,541 إصابة)، وفرنسا (6,728,858 إصابة).

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