وزير إسرائيلي: سنرد بكل بقوة على كل تصعيد من حماس

رام الله - دنيا الوطنقال وزير القضاء الإسرائيلي إن إسرائيل سترد بقوة على كل تصعيد من حماس ضد إسرائيل.وأضاف وفق قناة (كان): "حماس تريد استمرار التصعيد ضدنا وطالما كان هناك عدوان فسيكون ردنا قويا".وفي شأن آخر أضاف: "نحن نقدم التعاون لكن الفلسطينيين يدفعون رواتب للأسرى ويذهبون ضدنا إلى لاهاي".وحول زيارة بينت لواشنطن، "ليس لدينا صديق أفضل وأكثر التزامًا من الولايات المتحدة، وإن الهدف تجاه إيران، ومنع الأسلحة النووية، وحول الاتفاق على أن إسرائيل لن تعلن موقفها ضد الاتفاقية، ويجب أن نرى دائمًا المصلحة الإسرائيلية الفائدة والضرر".