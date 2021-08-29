الأسير شعاع كممجي من جنين يدخل عامه الـ19 في الأسر

رام الله - دنيا الوطندخل الأسير شعاع جلال نايف كممجي من جنين، اليوم الأحد، عامه الـ19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير كممجي معتقل منذ عام 2003، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن لمدة 25 عاما.وأضاف ان شعاع تمكن من اكمال دراسته الجامعية والحصول على درجة البكالوريوس في التاريخ، وحفظ القرآن الكريم، وتمكن من تأليف كتاب "سؤال وجواب في عقيدة الأحباب".يذكر أن والدة وشقيق الأسير كممجي توفيا وحرمه الاحتلال من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهما.