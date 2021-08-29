دولي

إسرائيل: ارتفاع الحالات الخطيرة بفيروس (كورونا) إلى 703

إسرائيل: ارتفاع الحالات الخطيرة بفيروس (كورونا) إلى 703
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسرائيل خلال 24 ساعة الماضية، 8,310 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وفق ما أظهرت معطيات وزارة الصحة.

وبحسب المعطيات، إن 148,577 شخصا أجروا فحوصات (كورونا)، لتصل نسبة الفحوصات الموجبة إلى 6.72%.

وأوضحت المعطيات ارتفاع عدد مرضى (كورونا) في حالة خطيرة إلى 703، بينهم 153 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي، وبلغت حصيلة الوفيات 6,950 منذ بداية الجائحة.

وأصيب بفيروس (كورونا) في إسرائيل، 1,045,212 شخصا منذ بداية الجائحة، بينهم 81,217 مريضا نشطا حاليا ويرقد 1,120 منهم في المستشفيات.

وحصل على الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا)، حتى مساء السبت، بحسب المعطيات 1,955,229 شخصا، بينما حصل على الجرعة الثانية أكثر من 5 ملايين و400 ألف شخص، وعلى الجرعة الأولى أكثر من خمسة ملايين و900 ألف.

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