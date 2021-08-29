شؤون فلسطينية

طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة
قصف موقع صلاح الدين
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليل، موقعاً يتبع للمقاومة في وسط قطاع غزة، بعدة صواريخ دون وقوع إصابات.

وأغارات طائرات الاستطلاع على موقع (صلاح الدين) بصاروخين، قبل أن تقصفه الطائرات الحربية بعدة صواريخ، وأفادت مصادر محلية باشتعال النيران بالموقع.

و قصفت طائرات الاحتلال، نقطة تابعة لحماة الثغور، وأرضاً زراعية شرقي بلدة بيت حانون، فيما تصدت المضادت الأرضية التابعة للمقاومة لطائرات الاحتلال شمال القطاع.

من جهته، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن طائرات مقاتلة هاجمت مجمعاً عسكرياً يتبع لحركة حماس يستخدم لإنتاج وتخزين الأسلحة، ومدخل نفق قرب جبالياً رداً على إطلاق البالونات الحارقة وفعاليات الإرباك الليلي على الحدود.

 

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بإصابة 11 مواطناً بجروح مختلفة، مساء السبت، خلال مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي، التي أقيمت على أرض مخيم العودة بمنطقة ملكة شرقي مدينة غزة.

وأكدت الوزارة في تصريح لها، أن من بين الإصابات، هناك ثلاثة حالات بالرصاص الحي وصفت حالتهم بالمتوسطة، وثماني إصابات بالمطاط وقنابل الغاز وشظايا مختلفة، وصفت حالتهم بالطفيفة.

يتبع ،،


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