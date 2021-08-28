الصحة بغزة: أمس السبت تم تطعيم 15 مواطناً خلال حملة (تطعيمك امانك)

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن امس السبت، شهد تطعيم أكثر من 15 مواطناً جرعة أولى لفيروس (كورونا) في المراكز الصحية، في الفترتين الصباحية والمسائية، ونقاط التطعيم التي أقامتها الوزارة بالساحات العامة.وأكدت الوزارة في تصريح لها، أن ذلك جاء استمراراً لحمة التطعيم ضد فيروس (كورونا)، والتي أطلقتها تحت عنوان (تطعيمك أمانك)، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين.وشكرت الوزارة، ابناء الشعب الفلسطيني على هذه الاستجابة التي تعبر عن حرصه واهتمامه وتعاونه، مقدمة شكرها كذلك للطواقم الطبية التي تواصل الليل بالنهار بمهنية واقتدار من أجل تطعيم وحماية المواطنين وفي مواقع العمل المختلفة لمواجهة الجائحة.