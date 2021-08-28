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شؤون فلسطينية

(واللا): بايدن يطالب الحكومة الإسرائيلية بتحسين الحياة الاقتصادية للفلسطينيين.. وبينت يرد

(واللا): بايدن يطالب الحكومة الإسرائيلية بتحسين الحياة الاقتصادية للفلسطينيين.. وبينت يرد
رام الله - دنيا الوطن
أفاد باراك رافيد، مراسل موقع (واللا) الإسرائيلي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، خلال اجتماع بينهما الليلة الماضية، أنه يطالب الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن الإجراءات التي يمكن أن تزيد التوترات مع الفلسطينيين.

وبحسب رافيد، فإن بايدن طلب من اسرائيل أن تتخذ خطوات لتحسين حياة الفلسطينيين وزيادة الفرص الاقتصادية لهم، فيما ر بينت بأنه يؤيد تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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