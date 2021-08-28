الاحتلال يغلق شارع الشهداء وسط الخليل

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شارع الشهداء في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن طفلة خرجت من منزلها لإلقاء القمامة في المكان المخصص لها، وأثناء عبورها شارع الشهداء في المنطقة التي تقطنها تفاجأت بعدد من المستوطنين، وتركت كيس القمامة في الشارع وفرت هاربة إلى المنزل من المستوطنين المدججين بالسلاح، واستدعا المستوطنون قوات الاحتلال التي أغلقت بدورها الشارع الذي يخضع لسيطرتها بشكل كامل ويمنع الأهالي من عبوره منذ عقود بمركباتهم، واحتجزت الموطنين لمدة ساعة ومنعتهم من الوصول إلى منازلهم، وذلك بزعم العثور على جسم مشبوه في الشارع.يشار إلى أن البلدة القديمة من الخليل تتعرض باستمرار لاعتداءات من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، بهدف اخلاء المنطقة من السكان، لتعزيز التوغل الاستيطاني.