وسط تفشي الحالة الوبائية.. وزيرة الصحة تتخذ قراراً "حاسماً" بشأن ممارسة عملها





رام الله - دنيا الوطناتخذت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، قرارا متعلقا بالحالة الوبائية المنتشرة في محافظات الضفة الغربية.وأعلنت الكيلة في تصريح نشرته على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه ابتداء من اليوم، فإنها ستبقى في عملها وبيتها.وقالت: "أمام الحالة الوبائية المنتشرة، فإنني وابتداءً من اليوم، أعلن بأنني سأبقى في عملي وبيتي، لن التحق بأي تجمع سواء كان فرح او طرح، وذلك حفاظا على نفسي وعائلتي والمجتمع".