وزير الاقتصاد والقنصل اليوناني يبحثان آفاق التعاون المشترك بين البلدين









رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والقنصل اليوناني المعتمد لدى دولة فلسطين إيفانجيلوس فليراس، مساء اليوم، سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واقامة شركات استثمارية مشتركة في عدد من القطاعات الانتاجية.جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقد بمدينة رام الله نظمته جمعية التعاون الاقتصادي اليوناني الفلسطيني بحضور مستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ورئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينين – القدس محمد العامور، ورئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني الخليل عامر العسيلي و نخبة من المؤسسات الاقتصادية ورجال الاعمال.واكد الوزير على اهمية تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ورفع مستوى التبادل التجاري واقامة شراكات استثمارية بين رجال الاعمال في كلا البلدين ، لافتاً الى التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين في مختلف المجالات.واشار العسيلي الى استراتيجية الحكومة الفلسطينية في تحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجية أهمها الصناعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة، والجاهزية لافتاً الى قصص النجاح التي حققها القطاع الخاص في عدد من القطاعات.بدوره اكد القنصل اليوناني اهتمام بلاده بتطوير العلاقة الاقتصادية مع دولة فلسطين، في عدة مجالات اهمها الاستثمار العقاري ومشاريع الطاقة المتجددة والرغبة الاكيدة في تعزيز العلاقات الثنائية بما ينعكس ايجاباً على اقتصاد البلدين.من جانبه، اكد مستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، والجاهزية لتقديم كل اشكال الدعم لتوطيد اوجة مجالات التعاون بما يخدم اقتصاد البلدين.بدوره اكد رئيس جمعية التعاون الاقتصادي اليوناني الفلسطيني مروان عبد الحميد على الاهتمام الكبير من الجانب الفلسطيني على ايجاد الاهتمام المشترك بين الجانبين وترتيب اجتماعات عمل ثنائية لبلورة التوجه المشترك.ولفت رئيس الجمعية ان النشاط يهدف لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي مع اليونان تمهيدا لعقد مؤتمر اقتصادي برعاية وزير الاقتصاد الوطني سيحدد قريباً.