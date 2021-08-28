جامعة خضوري تعلن إنجاز وتصنيع جهاز تنفس بمواصفات تقنية عالمية





وهنأ الرئيس كل شعبنا بهذا الانجاز الهام والكبير على مستوى الوطن والعالم بأسره جاء ذلك خلال اتصال الرئيس خلال حفل نظمته الجامعة تحت رعايته للإعلان عن إنجازها غير المسبوق، على المستويين الوطني والعربي في تصنيع وتطوير جهاز تنفس صناعي " PTUK Ventilator" – بنسخته الثالثة- متعدد الوظائف، بالإضافة إلى مجموعة من الابتكارات الهندسية والطبية المتميزة على المستويين المحلي والعالمي.





جاء ذلك بحضور المشرف على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف ومحافظ طولكرم عصام أبو بكر ورئيس جامعة فلسطين التقنية (خضوري ) د. نور أبو الرب ورئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر ورئيس المجلس الأعلى للتميز والإبداع عدنان سمارة ورئيس نقابة الاطباء د. شوقي صبحة وحضور رسمي واكاديمي والمئات من المهتمين والمختصين من الكوادر الطبية والهندسية والمؤسسات الإعلامية والرسمية والاهلية وعدد كبير من داعمي الريادة والابداع وممثلي المؤسسات الاهلية والمؤسسات الامنية وفد من اطباء وسياسي فلسطيني التاريخية 1948.



ابو الرب: انجاز نوعي غير مسبوق على المستويين العربي والعالمي



وخلال حفل الإعلان بين ا.د. أبو الرب أن جهاز التنفس هو جهاز فلسطيني بامتياز من حيث التصنيع والإنتاج بشكل كامل ويعد إنجازا نوعياً تفوقت به فلسطين على دول الشرق الأوسط والعالم العربي، واستطاعت الجامعة من مواكبة الدول الصناعية في الإنجاز، بل تجاوزها في العديد من المحطات ذات العلاقة بالفعالية والدقة والسلامة وحجم الخدمات التي يقدمها، لذا فهو انجاز نوعي غير مسبوق على المستويين العربي والعالمي.



واوضح ابو الرب بأن الجهاز خضع للتجربة والفحص في كمراحله، وخضع لكافة المعايير التقنية الطبية والهندسية وحصل على الشهادات والاعتمادات من قبل جهات الاختصاص الفلسطينية والدولية، مثل هيئة المواصفات والمقاييس وشركات الإنتاج الطبية العالمية وأخصائيي ومستشاري التخدير في المستشفيات العامة والخاصة.



كما شكر رئيس الجامعة د. ابو الرب كل الجهات التي تعاونت مع الجامعة لابتكار اول جهاز تنفس للأكسجين بايد فلسطينية خالصة بمنتج اطلق عليه: PTUK -Ventilator، وبمواصفات تتفوق على الأجهزة الطبية المصنعة عالميا، متحديا أي جهة للمنافسة على اداء وسعر هذا الجهاز.



واستعرض ابو الرب المراحل الثلاثة التي مر بها تصنيع هذا الجهاز مثنيا على دور المهندسين الأربعة مفيد علاونة ويزيد علاونة ومحمد سلامة وعلى شريدة الذين اشرفوا بشكل شخصي على مواكبة تصنيع هذا الجهاز خلال سنة ونصف تقريبا رغم جائحة كورونا والاغلاقات اليت فرضتها الحكومة آنذاك .



وتحدث أ.د ابو الرب عن بعض مواصفات هذا الجهاز والتي من اهمها انه بعد تشغيله مباشرة يقوم الجهاز بفحص أداء الجهاز مباشرة واذا كان فيه خلل لن يعمل مطلقا، وفي حال نفذ الاكسجين من المستشفى يقوم الجهاز بإعطاء اشعار على رقم جوال الطبيب المناوب وإعطاء إشعارات تنبيه للجهاز ، ثم يتحول الجهاز تلقائيا لتوليد الاكسجين ذاتيا من الغرفة حفاظا عل حياة المريض.



م.سمارة: فلسطين ستصدر الجهاز للعالم



بدوره قال رئيس المجلس الأعلى للتميز والإبداع عدنان سمارة ان نجاح جامعة خضوري بإنتاج اول جهاز تنفس للأكسجين بايد فلسطينية خالصة هو نجاح ليس لفلسطين فقط وإنما للعالم كله ، مؤكدا أن الدولة الفلسطينية ستقوم بتصدير هذا الجهاز للدول النامية أولا ثم سنقوم بيعه لكل دول العالم كونه يحوي مواصفات أفضل بكثير من المصنعة حاليا .



وتحدث سمارة عن مواكبة السيد الرئيس لمراحل تصنيع هذا الجهاز واهتمامه المطلق بدعم الصناعة الفلسطينية كون بلدنا تحوي الكثير من العقول والعلماء القادرة على التصنيع والابتكار أسوة بكل دول العالم.



ونقل سمارة تهانيه الحارة الريس الجامعة د. ابو الرب ولفريقه العلمي الذين ساهموا في تصنيع هذا الجهاز وإخراجه بهذا الشكل المتميز والمنافس للأجهزة العالمية .



محافظ طولكرم: خضوري راعية للابداع



فيما أكد محافظ طولكرم عصام أبو بكر على أن الرئيس محمود عباس " أبو مازن" يشجع ويدعم دائما مثل هذه الإبداعات والنجاحات والعقول والطاقات الإبداعية والتي كان لها الدور الكبير بإنجاز جهاز التنفس الاصطناعي والذي أنجزه طاقم جامعة خضوري، مثنيا على جهود طاقم الجامعة ممثلا برئيس الجامعة الدكتور نور الدين أبو الرب في رعاية في تكريس الإبداع والريادة في الجامعة ،والذي قام بدوره بمتابعة والإشراف على تصنيع وتطوير جهاز تنفس صناعي متطور ويقدم 12 خدمة طبية.



وأشار المحافظ أبو بكر إلى مكانة جامعة خضوري ودورها المهم ، والى أهمية دعمها وتعزيز مكانتها كجامعة للدولة والذي ترجم من خلال ما حققته من إنجاز علمي وطبي، وخاصة اننا بامس الحاجة لمثل الأجهزة لمواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأمراض، داعيا إلى تكثيف الجهود و الإستمرار بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وأخذ اللقاح، للوصول إلى بر الأمان.



شهادات الأطباء والمختصين



وخلال الحفل قدم العديد من الأطباء المختصين ومديري المستشفيات الخاصة والعامة أو أخصائي العناية المركزة ومهندسي الاجهزة الطبية والمختصين فيها شهاداتهم بإنجازات الجامعة في عالم تصنيع أجهزة التنفس والأجهزة الطبية المساندة، دعوا خلالها إلى إدخالها الى كافة المستشفيات الفلسطينية لما تحمله من امتيازات تحمي المرضى وتحافظ على سلامتهم ، وللدقة الكبيرة جدا والسلاسة التي يتمتع بها الجهاز.



شراء الأجهزة والتكريم



وفي ختام الحفل أعلنت عدد من المستشفيات الخاصة انها ستقوم بشراء ادخال الجهاز الى اروقتها الطبية باعتباره جهاز اساسي ، تبعه تقدم بلدية عتيل بطلب لشراء خمسة أجهزة لصالح مستشفى عتيل، ومن ثم تم تكريم الفريق المبدع وكل من ساهم في انجاح الفكرة وتطويرها.



رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس محمود عباس جامعة فلسطين التقنية " خضوري لدورها وقيامها" بتصنيع وتطوير أول جهاز تنفس صناعي للأكسجين PTUK Ventilator" – بنسخته الثالثة- بأيدي فلسطينية خالصة على يد مهندسي الجامعة بقيادة رئيسها ا.د.نور الدين ابو الرب، والذي أكد ان شعبنا غني بالعقول العلمية القادرة على الابتكار والتصنيع والإنتاج وتصدير هذا الجهاز لكافة دول العالم.