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محمد بن راشد يغرد عن أول لقاء يجمعه بوزير الخارجية الإيراني الجديد

محمد بن راشد يغرد عن أول لقاء يجمعه بوزير الخارجية الإيراني الجديد
رام الله - دنيا الوطن
التقى نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان.

ويعد هذا هو اللقاء الأول المعلن الذي يجمع بين وزير الخارجية الإيراني الجديد ومسؤول إماراتي رفيع المستوى، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وكتب بن راشد عبر حسابه على "تويتر": "التقيت اليوم على هامش قمة بغداد للتعاون وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان".

وتابع: "تمنياتي له بالنجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادىء الحكمة ومصلحة الشعوب.. وتحياتنا دائماً للشعب الإيراني الجار والصديق".

واختتمت قمة بغداد، اليوم السبت، في العراق، بحضور عدد من الرؤساء والملوك والأمراء ورؤساء الحكومات، تلك القمة التي دعا لها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي نهاية الشهر الماضي تحت عنوان "مؤتمر دول جوار العراق" من أجل التباحث بشأن التحديات والقضايا المشتركة والآفاق المستقبلية.


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