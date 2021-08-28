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قلقيلية: شبان يستهدفون مركبات المستوطنين قرب عزون بالزجاجات الحارقة

قلقيلية: شبان يستهدفون مركبات المستوطنين قرب عزون بالزجاجات الحارقة
رام الله - دنيا الوطن
استهدف شبان فلسطينيون، مساء اليوم الأحد، مركبات للمستوطنين بالزجاجات الحارقة والحجارة بالقرب من بلدة عزون إلى الشرق من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تواجدت بشكل مكثف على مدخل البلدة وبالقرب من الطريق الاستيطاني المحاذي للبلدة وشرعت بإعمال البحث عن ملقي الزجاجات الحارقة والحجارة.

ويمعن الاحتلال في قهر ومعاقبة أهالي بلدة عزون قضاء قلقيلية التي التهم سرطان استيطانه ما يزيد عن نصف مساحتها التي تقدر بـ25 ألف دونم، وتمتد عزون غربا حتى داخل الأراضي المحتلة وصولًا إلى منطقة تسمى غابة عزون والتي يسميها الاحتلال زوراً "رعنانا".

 ويجثم على أراضي الفلسطينيين من بلدة عزون والقرى المجاورة مستوطنات "كرنيه شمرون" و"معاليه شمرون" و"جينات شمرون" التي تنهب خيرات هذه الأراضي وتنغص حياة أصحابها.

ويحاصر الاحتلال بلدة عزون بعدد من البوابات العسكرية التي تتحكم في حياة المواطنين وتمنع مرور سكان القرى المجاورة في كل مرة يريد الاحتلال فيها ممارسة سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

وفي العام 1994 أقام الاحتلال أولى هذه البوابات العسكرية لعزل بعض الأراضي الزراعية عن أصحابها ثم ألحقها بأربع بوابات أخرى عند مداخل ومخارج القرية وأحاطها بعدد كبير من كاميرات المراقبة التي يستخدمها في تحقيق أهدافه ضد الفلسطينيين.

وتفتح هذه البوابات لساعات محدودة في اليوم للسماح للمواطنين بالوصول إلى أراضيهم الزراعية، بينما البوابات الموجودة على مداخل البلدة ومخارجها فتفتح وتغلق بضغطة زر من أصغر جندي في جيش الاحتلال.

يحول الاحتلال عزون إلى مسرح تفتيش وتخريب، وحصار يمتد لأيام.

وتتجدد المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة باستمرار، فأبناؤها يناهضون الاستيطان بالحجر والزجاجات الحارقة وفي المقابل

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