إصابة عدد من المواطنين برصاص الاحتلال وقنابل الغاز خلال فعاليات الارباك الليلي شرقي غزة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي وبالاختناق نتيجة اطلاق قنابل الغاز، خلال مشاركته في فعاليات الارباك الليلي، التي انطلقت مساء اليوم السبت، في مخيم العودة بمنطقة ملكة شرقي مدينة غزة.



في التفاصيل، أفاد مراسلنا، بوصول خمس إصابات الى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، نتيجة تعرضه لرصاص الاحتلال، خلال مشاركته في فعاليات الارباك الليلي شرقي المدينة.



بدورها، أفادت وكالات محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت قنابل الغاز بشكل مكثف تجاه الشبان الفلسطينيين المشاركين في الفعاليات، شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن اصابة عدد من الصحفيين.



وأشارت الوكالات المحلية، إلى أن قوات الاحتلال أطلق قنابل الغاز تجاه المشاركين في فعاليات الارباك الليلي، باستخدام طائرات من نوع (كواد كابتر).



من جانبه، قال متان تسوري، مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت): "الآن على حدود القطاع أمام معبر كارني يتجمع حوالي 300 متظاهر فلسطيني، يحرقون الإطارات ويلقون عبوات وحجارة".



وأضاف: "قوات الجيش ترد لتفريقهم، بالإضافة إلى ذلك تتمركز عدة دبابات في مكان ليس بعيدًا عن موقع التظاهرة، وهي جاهزة لأي تطورات".



بدوره، قال إيتاي بلومنتال، المراسل العسكري لقناة (كان): "بدأت قوات الجيش بإطلاق الغاز المسيل للدموع والدخان ونيران القناصة على المتظاهرين الذين اقتربوا من السياج عند حدود غزة".



إذاعة جيش الاحتلال، قالت بدورها: "قوات الجيش "الإسرائيلي" تطلق أعيرة روجر نحو المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة".



رام الله - دنيا الوطن