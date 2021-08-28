عاجل

  • مراسلنا: وصول خمس إصابات برصاص الاحتلال إلى مستشفى الشفاء من شرق مدينة غزة

  • إصابة عدد من الصحفيين بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز تجاههم بمنطقة "ملكة" شرقي مدينة غزة

شؤون فلسطينية

إصابة عدد من المواطنين برصاص الاحتلال وقنابل الغاز خلال فعاليات الارباك الليلي شرقي غزة

إصابة عدد من المواطنين برصاص الاحتلال وقنابل الغاز خلال فعاليات الارباك الليلي شرقي غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي وبالاختناق نتيجة اطلاق قنابل الغاز، خلال مشاركته في فعاليات الارباك الليلي، التي انطلقت مساء اليوم السبت، في مخيم العودة بمنطقة ملكة شرقي مدينة غزة.

في التفاصيل، أفاد مراسلنا، بوصول خمس إصابات الى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، نتيجة تعرضه لرصاص الاحتلال، خلال مشاركته في فعاليات الارباك الليلي شرقي المدينة.

بدورها، أفادت وكالات محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت قنابل الغاز بشكل مكثف تجاه الشبان الفلسطينيين المشاركين في الفعاليات، شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن اصابة عدد من الصحفيين.

وأشارت الوكالات المحلية، إلى أن قوات الاحتلال أطلق قنابل الغاز تجاه المشاركين في فعاليات الارباك الليلي، باستخدام طائرات من نوع (كواد كابتر).

من جانبه، قال متان تسوري، مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت): "الآن على حدود القطاع أمام معبر كارني يتجمع حوالي 300 متظاهر فلسطيني، يحرقون الإطارات ويلقون عبوات وحجارة".

وأضاف: "قوات الجيش ترد لتفريقهم، بالإضافة إلى ذلك تتمركز عدة دبابات في مكان ليس بعيدًا عن موقع التظاهرة، وهي جاهزة لأي تطورات".

بدوره، قال إيتاي بلومنتال، المراسل العسكري لقناة (كان): "بدأت قوات الجيش بإطلاق الغاز المسيل للدموع والدخان ونيران القناصة على المتظاهرين الذين اقتربوا من السياج عند حدود غزة".

إذاعة جيش الاحتلال، قالت بدورها: "قوات الجيش "الإسرائيلي" تطلق أعيرة روجر نحو المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة".

أخبار ذات صلة

قلقيلية: شبان يستهدفون مركبات المستوطنين قرب عزون بالزجاجات الحارقة

قلقيلية: شبان يستهدفون مركبات المستوطنين قرب عزون بالزجاجات الحارقة

انتشار لقوات الاحتلال وقناصين ودبابات شرق غزة استعدادا لفعاليات الارباك الليلي

انتشار لقوات الاحتلال وقناصين ودبابات شرق غزة استعدادا لفعاليات الارباك الليلي

القدرة: قطاع غزة دخل موجة ثالثة لفيروس (كورونا) وذروتها بشهر سبتمبر المقبل

القدرة: قطاع غزة دخل موجة ثالثة لفيروس (كورونا) وذروتها بشهر سبتمبر المقبل

حصاد: شهيد وإصابة 4 جنود ومستوطنين في87 نقطة مواجهة

حصاد: شهيد وإصابة 4 جنود ومستوطنين في87 نقطة مواجهة

سلفيت: مستوطنون يواصلون تجريف أراضي قرية &#34;حارس&#34;

سلفيت: مستوطنون يواصلون تجريف أراضي قرية "حارس"

مركز فلسطين: 1000 حالة اعتقال لأطفال قاصرين منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 1000 حالة اعتقال لأطفال قاصرين منذ بداية العام الجاري

الديمقراطية تجدد تضامنها مع نيكاراغو والجبهة الساندينية

الديمقراطية تجدد تضامنها مع نيكاراغو والجبهة الساندينية

الأسير الأعرج: إن قضيت فعزائي أني لم أعش نذلا وأشعر بأن النصر قريب

الأسير الأعرج: إن قضيت فعزائي أني لم أعش نذلا وأشعر بأن النصر قريب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قلقيلية: شبان يستهدفون مركبات المستوطنين قرب عزون بالزجاجات الحارقة

قلقيلية: شبان يستهدفون مركبات المستوطنين قرب عزون بالزجاجات الحارقة

حصاد: شهيد وإصابة 4 جنود ومستوطنين في87 نقطة مواجهة

حصاد: شهيد وإصابة 4 جنود ومستوطنين في87 نقطة مواجهة

مركز فلسطين: 1000 حالة اعتقال لأطفال قاصرين منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 1000 حالة اعتقال لأطفال قاصرين منذ بداية العام الجاري

الديمقراطية تجدد تضامنها مع نيكاراغو والجبهة الساندينية

الديمقراطية تجدد تضامنها مع نيكاراغو والجبهة الساندينية

الأسير الأعرج: إن قضيت فعزائي أني لم أعش نذلا وأشعر بأن النصر قريب

الأسير الأعرج: إن قضيت فعزائي أني لم أعش نذلا وأشعر بأن النصر قريب

مستوطنون يزرعون الكرمة في أراضي المواطنين شرق نابلس

مستوطنون يزرعون الكرمة في أراضي المواطنين شرق نابلس

الاحتلال يعتقل شابا وفتاة قرب باب العامود

الاحتلال يعتقل شابا وفتاة قرب باب العامود

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم ثلاثة من منازلها ذاتيا

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم ثلاثة من منازلها ذاتيا

منوعات

لهذا السبب.. (يوتيوب) يعاقب محمد الشرنوبي

لهذا السبب.. (يوتيوب) يعاقب محمد الشرنوبي

شاهد الظهور الأول لغادة عبد الرازق بعد غياب طويل

شاهد الظهور الأول لغادة عبد الرازق بعد غياب طويل

شاهد: القبض على مشاعل القحطاني بعد اعتدائها على رجل أمن.. وتعلق &#34;متحرش&#34;

شاهد: القبض على مشاعل القحطاني بعد اعتدائها على رجل أمن.. وتعلق "متحرش"

أمل عرفة عن مسلسل حارة القبة &#34;نشعر بالعار&#34;.. ما القصة؟

أمل عرفة عن مسلسل حارة القبة "نشعر بالعار".. ما القصة؟

فنانة لبنانية تتزوج من نجم &#34;ذا فويس&#34;.. تعرف عليه

فنانة لبنانية تتزوج من نجم "ذا فويس".. تعرف عليه

ما حقيقة اجراء ياسمين عبد العزيز جراحة جديدة في سويسرا؟

ما حقيقة اجراء ياسمين عبد العزيز جراحة جديدة في سويسرا؟

ما حقيقة تكريم محمد رمضان من نقابة الممثلين في لبنان؟

ما حقيقة تكريم محمد رمضان من نقابة الممثلين في لبنان؟

شاهد: سمية الخشاب تغضب الجمهور برسالتها للأمهات المصريات

شاهد: سمية الخشاب تغضب الجمهور برسالتها للأمهات المصريات

بعد تدهور حالته.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

بعد تدهور حالته.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

شاهد: الدكتورة خلود تثير الجدل بخضوعها لعملية جراحية في منطقة حساسة

شاهد: الدكتورة خلود تثير الجدل بخضوعها لعملية جراحية في منطقة حساسة

عربي

هزة أرضية تضرب شمال شرق المغرب

هزة أرضية تضرب شمال شرق المغرب

لقاء يجمع السيسي وتميم على هامش قمة بغداد

لقاء يجمع السيسي وتميم على هامش قمة بغداد

وزير الصحة اللبناني يعلن بدء انفراج أزمة الدواء

وزير الصحة اللبناني يعلن بدء انفراج أزمة الدواء

الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة قد تستمر 72 ساعة

الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة قد تستمر 72 ساعة