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انتشار لقوات الاحتلال وقناصين ودبابات شرق غزة استعدادا لفعاليات الارباك الليلي

انتشار لقوات الاحتلال وقناصين ودبابات شرق غزة استعدادا لفعاليات الارباك الليلي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أنه بسبب التهديدات في قطاع غزة، فإن قيادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال، تستعد لفعاليات الارباك الليلي.

وأشارت القناة، إلى أنه نشر قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، مع قناصين ودبابات.

بدوره، قال ألموغ بوكير، المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية: "الليلة عدنا رسميا سنوات إلى الوراء، الإرباك الليلي وحكومة إسرائيل طمأنت سكان الغلاف بعد العملية العسكرية الاخيرة، أن ما كان ليس ما سيكون، لكن في الواقع الأمر يزداد سوءًا".

وكانت الغرفة المشتركة لوحدات الارباك الليلة والبالونات، قد أعلنت في بيان لها، باستئناف التصعيد التدريجي شرقي قطاع غزة، مساء اليوم السبت، على أن يشهد غداً الأحد، عودة اطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة.

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