القدرة: قطاع غزة دخل موجة ثالثة لفيروس (كورونا) وذروتها بشهر سبتمبر المقبل

رام الله - دنيا الوطنأكد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن هناك إقبال شديد من المواطنين لتلقي لقاح (كورونا)، لافتا إلى أنه تلقى أكثر من 45 ألف مواطن اللقاح، خلال الأيام الأربعة الأخيرة.ووفقا لوكالة (شهاب) المحلية، قال القدرة: "نسير بخطوات متوازية، الأولى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد، والثانية تلقي لقاح كورونا، والخطوتين متكاملتين".وأشار القدرة إلى أن قطاع غزة دخل موجة ثالثة لفيروس (كورونا)، وستكون عنيفة لعدة أسباب، أولها وجود سلالة دلتا المتحور وهو ما يزيد من تفشي الوباء، مؤكدا في الوقت ذاته أن وزارته في حالة جهوزية تامة للتعامل مع الوضع الوبائي.وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أن الالتزام بإجراءات الوقاية وتلقي لقاح (كورونا)، كفيلان بالخروج من موجة (كورونا) بأقل الخسائر، وسيعطي فرصة أكبر لعدم التوجه لتشديد الإجراءات التي تؤثر على مناحي الحياةوتوقع القدرة، أن ذروة موجة كورونا الحالية، ستكون في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن مدى قدرة المجتمع للخروج من الموجة بأقل الخسائر، تأتي عبر اتباع إجراءات السلامة وارتداء الكمامة وتلقي اللقاح.ودعا القدرة، المواطنين، للالتزام بارتداء الكمامة والحصول على لقاح كورونا، ولا غنى عن أحدهما.