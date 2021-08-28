حصاد: شهيد وإصابة 4 جنود ومستوطنين في87 نقطة مواجهة

رام الله - دنيا الوطنشهد الأسبوع الماضي اندلاع مواجهات مع الاحتلال في 87 نقطة بالضفة الغربية بما فيها القدس، تخللها اشتباكات مسلحة وتنفيذ عمليات إطلاق نار وإلقاء أكواع ناسفة وزجاجات حارقة، أدت إلى إصابة جنديين ومستوطنين اثنين، فيما استشهد أحد الشبان خلال اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة بنابلس شمال الضفة المحتلة.ففي يوم أمس الجمعة تم إحصاء 9 نقاط مواجهة أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي وعشرات المواطنين أغلبهم في بلدة بيتا التي سجلت لوحدها إصابة 94 من بينهم 17 بالرصاص المطاطي، إضافة الى بلدة كفر قدوم التي سجلت إصابة 8 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.وتوزعت المواجهات على بلدة أبو ديس بالقدس، ومسافر يطا بالخليل، وبلدة الخضر ببيت لحم، وبلدة راس كركر قرب رام الله، وبلدات بيتا وبيت دجن قرب نابلس، وبلدة كفر قدوم والحاجز الجنوب لمدينة قلقيلية.وفي يوم الخميس تم إحصاء 8 نقاط مواجهة تركزت في بلدة أبو ديس ومخيم شعفاط بالقدس، وبلدات نعلين ودير نظام في رام الله، وبلدة يعبد بجنين، والخضر في بيت لحم، وبلدة بيتا وفروش بيت دجن قرب نابلس.ويوم الأربعاء تم احصاء12 مواجهة أسفرت عن إصابة جندي احتلالي في بلدة أبو ديس وسجل خلالها إلقاء الاكواع الناسفة والزجاجات الحارقة.وتوزعت المواجهات في بلدة أبو ديس بمدينة القدس، ومنطقتي عين فارس ومحيط مستوطنة كرمي تسور قرب الخليل، وبلدة عابود برام الله، وبلدتي تقوع والخضر في بيت لحم، وبلدات بيتا واللبن الشرقية ومحيط مستوطنة حومش المخلاة قرب نابلس، وبلدة طمون في طوباس.وفي يوم الثلاثاء أحصي 15 نقطة مواجهة أدت إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي وسجل خلالها إلقاء أكواع ناسفة وزجاجات حارقة في العديد من البلدات ومنها مثلث خرسا، وعزون والجبعة ومحيط مستوطنة مجدال عوز ومخيم العروب.كما شملت المواجهات بلدة حزما بالقدس، ومخيم العروب وبلدة الجعبة ومثلث خرسا قرب الخليل، وبلدة ترمسعيا ومحيط مستوطنة بسجوت برام الله، ومحيط مستوطنة مجدال عوز وبلدتي الخضر وتقوع قرب بيت لحم، وبلدات مردا وبيتا ومحيط حاجز زعترة قرب نابلس، وبلدة عزون شرق قلقيلية.وفي يوم الثلاثاء استشهد الشاب عماد حشاش خلال اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة الى الشرق من مدينة نابلس، وسجل كذلك إصابة مستوطنة رشقا بالحجارة قرب مستوطنة ايتمار.وتم رصد 18 نقطة مواجهة في بلدتي بيت أمر وبيت عينون قرب الخليل، ومحيط مستوطنة جبعات أساف والبيرة في مدينة رام الله، ومنطقة جورة الشمعة وبلدة تقوع ببيت لحم، ومخيم بلاطة، وسالم ومحيط مستوطنة ايتمار واللبن الشرقية ومحيط مستوطنة شافي شمرون قرب نابلس.ويوم الأحد تم إحصاء 13 نقطة مواجهة أسفرت عن إصابة واحدة بالرصاص، واعتقال فتى بزعم حيازته سكينا في الخليل.واندلعت مواجهات في بلدة الطور بالقدس، والبلدة القديمة بالخليل، وبلدة سنجل شمال رام الله،وبلدة الخضر ومحيط حاجز الكونتينر ببيت لحم، ومنطقة كفيرت والعرقة بجنين، وبلدات بيتا وسبسطية ومحيط حاجز زعترة قرب نابلس ومخيم عقبة جبر بأريحا.وشهد يوم السبت مطلع الأسبوع اندلاع مواجهات في العديد من مناطق الضفة الغربية أسفرت عن إصابة مستوطن بالحجارة قرب قرية رأس كركر وإلقاء زجاجات حارقة في بلدة حوسان قرب بيت لحم.وتم إحصاء 12 نقطة مواجهة كالآتي: منطقة باب الأسباط في القدس، ومسافر يطا بالخليل، وقرية راس كركر برام الله، وبلدة حوسان ببيت لحم، ومحيط مستوطنة مابو دوتان بجنين، وبلدة بتيا ومحيط حاجز زعترة جنوب نابلس.