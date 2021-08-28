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تفاصيل جديدة في قصة الأفغاني الذي سقط من السماء

تفاصيل جديدة في قصة الأفغاني الذي سقط من السماء
رام الله - دنيا الوطن
كان فدى محمد واحدًا من بين عدة أشخاص لقوا مصرعهم بعد التشبث بطائرة عسكرية أمريكية أثناء إقلاعها من مطار كابل.

عندما طوقت طالبان كابل في 15 أغسطس/ آب، أخبر فدى محمد عائلته بما رآه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كندا والولايات المتحدة كانتا تنقلان جوا أي شخص يريد المغادرة من مطار كابل.

لم يصل طبيب الأسنان الشاب إلى أي من البلدين، ففي اليوم التالي، لم يتجاوز سطح مبنى على بعد أربعة أميال من مطار كابل، حيث تم العثور على جثته بعد أن سقط من طائرة عسكرية أمريكية أثناء إقلاعها، والتي تعد واحدة من أكثر الصور المأساوية التي لا تمحى في الفصل الأخير من الحملة الأمريكية في أفغانستان.

صحيفة (واشنطن بوست) رصدت بعض التفاصيل في حياة هذا الشاب، حيث التقت والد فدى والذي تساءل عن سبب ذهاب ابنه الأكبر إلى المطار في ذلك الصباح دون إخباره.

وطرح الوالد أسئلة محيرة، لماذا كان الطيار يفتقر إلى "الإنسانية" وقرر الإقلاع حتى مع تشبث الناس؟

وبحيرة يسأل الأب: "إذا تمسك شخص ما بالطائرة، فهل يحق للطيار الطيران؟ هل هذا جائز؟، ويجيب:  "كان الأمر أشبه بقتل بعوضة حتى أنك لا تعتبرها بشرًا."

كان فدى محمد، طبيب الأسنان الذي يعيش في ضواحي كابل، ولد في عام 1996 أو 1997 - لا يتذكر باياندا محمد والده متى بالضبط - حيث استولت طالبان على كابل لأول مرة.

نشأ الصبي وهو الابن الأكبر بين 10 أطفال محاطاً بالطبيعة في بلدة بغمان الواقعة على التلال غربي كابل. كان منزل العائلة المكون من أربع غرف نوم يحتوي على ساحة مليئة بأشجار الكرز ذات اللون الأحمر الداكن.

باع محمد الملابس مع أقاربه من أجل لقمة العيش وواجه صعوبة في إعالة أطفاله، وجمعت الأسرة ما يكفي من المال لإرساله إلى جامعة الشفاء الخاصة في كابل لدراسة طب الأسنان.

بعد التخرج، افتتح فدى عيادة مع صديق بالقرب من ميدان الشهيد في كابل، وكان يكسب حوالي 200 دولار شهريًا، وفقًا لوالده.

في العام الماضي، باع الكثير من أراضي الأسرة واكتسب ديونًا كبيرة، واقترض حوالي 5000 دولار حتى يتمكن من الزواج.

من جهته قال محمد بصير ابن عم فدى: "اعتقدنا كثيرًا أنه في يوم من الأيام، يمكننا السفر إلى الخارج، لكننا لم نناقش الأمر كثيرًا".

يشار إلى أن تفاصيل كثيرة عن الأحداث الفوضوية في مطار حامد كرزاي الدولي لا تزال غير معروفة، وأظهرت أجزاء من مقاطع الفيديو التي التقطها المارة، والتي سرعان ما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، لمحات من مشهد غير عادي حيث احتشد مئات المدنيين الأفغان بنقل البضائع التابعة للقوات الجوية على مدرج المطار في محاولة يائسة للصعود على متنها.

في أحد مقاطع الفيديو، كان هناك ما لا يقل عن عشرة أشخاص فوق فتحات معدات الهبوط بينما كانت الطائرة تتسارع على المدرج، وفي لحظة، سقطت جثتان من الطائرة أثناء تحليقها نحو السماء.

أظهر مقطع آخر لهاتف ذكي ما بعد ذلك: ما لا يقل عن أربع جثث ثابتة على مدرج المطار ، متباعدة بشكل عشوائي على طول المدرج. وكان من بين القتلى لاعب كرة قدم مراهق واعد، وهكذا كان فدى.

قال سلاح الجو إن طاقم سي 17 قرر مغادرة المطار في أسرع وقت ممكن" في ذلك اليوم بسبب تدهور الوضع الأمني، وعثر المسؤولون الأمريكيون في وقت لاحق على رفات بشرية محطمة داخل تجويف عجلة الطائرة، وتعهد سلاح الجو بإجراء تحقيق شامل "لمنع حدوث مثل هذا الوضع مرة أخرى".

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