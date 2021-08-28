دولي

الجيش الإيراني: نجحنا في تطوير وتوطين صناعة منظوماتنا الصاروخية

الجيش الإيراني: نجحنا في تطوير وتوطين صناعة منظوماتنا الصاروخية
رام الله - دنيا الوطن
قال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، اليوم السبت، إن بلاده نجحت في تطوير منظوماتها الصاروخية وتوطين صناعتها.

ونقلت وكالة (إرنا)، اليوم السبت، عن العميد علي رضا فرد، أن النجاح الإيراني يأتي بعد استغلال وتحويل الحظر المفروض على بلاده إلى فرص مواتية.

جاءت تصريحات قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني على هامش تفقد موقع منظومة "صواريخ - إس 200" للدفاع الجوي الإيراني، اليوم السبت، والتي أعرب خلالها عن سعادته بحجم التقدم الواقع في مجال الدفاع الجوي الإيراني، ومدى تطور الإنتاج المحلي للمنظومات الصاروخية.

وذكر العميد علي رضا صباحي فرد، أن كافة الوحدات التابعة لقوة الدفاع الجوي على صعيد البلاد، تتمتع، في الوقت الراهن، بأحدث الأجهزة والآليات التي تم تصنيعها محليا، مؤكدا أن لدى إيران كوادر شبابية متدربة ومختصة إلى جانب زملائهم المخضرمين، في مجال الطاقات البشرية، معتبرا هذه الكوادر هي الأساس في التقدم على صعيد الدفاع الجوي وصون الأجواء الإيرانية.

وستخدمت إيران، لأول مرة، خلال التدريبات، منظومة الدفاع الجوي "بافار-373" التي تعتبر نظيرة منظومة الدفاع الروسية "إس-300" وذلك في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.
وأكد بيان الخدمة الصحفية للجيش الإيراني نجاح المنظومة، خلال تدريبات قوات الدفاع الجوي، في إصابة الهدف من مسافة بعيدة.

وأضاف بيان نشر على الموقع الرسمي للجيش الإيراني: "هذه هي المشاركة الأولى لمنظومة الدفاع الجوية "بافار-373" الاستراتيجية "في تدريبات لقوات الدفاع الجوية.

وتم تقديم المنظومة بعد اجتياز سلسلة من الاختبارات في أغسطس/ آب 2019. ثم قارنها الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني بنظامين روسيين، مشيرا إلى أن نظام "بافار-373" الإيراني أقوى من نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-300"، وقريب في خصائصه من "إس-400".

يشار إلى أن "بافار-373"، نظام صاروخي إيراني متنقل، بعيد المدى تم تصنيعه محليا بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية، وقام حسن روحاني، بإزاحة الستار عن تلك المنظومة الإيرانية الجديدة المعروفة بـ"باور 373" أو "بافار-373"، وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لتلك المراسم.

أخبار ذات صلة

ترامب: أسامة بن لادن لم يكن وحشا ونفذ &#34;ضربة واحدة&#34; فقط

ترامب: أسامة بن لادن لم يكن وحشا ونفذ "ضربة واحدة" فقط

تفاصيل جديدة في قصة الأفغاني الذي سقط من السماء

تفاصيل جديدة في قصة الأفغاني الذي سقط من السماء

مسؤول أمريكي: عدد قواتنا في مطار كابل أصبح أقل من 4 آلاف

مسؤول أمريكي: عدد قواتنا في مطار كابل أصبح أقل من 4 آلاف

الصحة الإيطالية تعلن تسجيل 54 وفاة و6860 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الإيطالية تعلن تسجيل 54 وفاة و6860 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الآلاف يتظاهرون في برلين ضد قيود (كورونا)

الآلاف يتظاهرون في برلين ضد قيود (كورونا)

انفجار زورق في ميناء بجنوب فرنسا

انفجار زورق في ميناء بجنوب فرنسا

توجيه اتهامات لرجل هدد وزيرة اسرائيلية بالقتل

توجيه اتهامات لرجل هدد وزيرة اسرائيلية بالقتل

الجيش الأمريكي يستهدف مسؤولًا عن التخطيط في &#34;تنظيم الدولة&#34; بأفغانستان

الجيش الأمريكي يستهدف مسؤولًا عن التخطيط في "تنظيم الدولة" بأفغانستان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يزرعون الكرمة في أراضي المواطنين شرق نابلس

مستوطنون يزرعون الكرمة في أراضي المواطنين شرق نابلس

الاحتلال يعتقل شابا وفتاة قرب باب العامود

الاحتلال يعتقل شابا وفتاة قرب باب العامود

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم ثلاثة من منازلها ذاتيا

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم ثلاثة من منازلها ذاتيا

&#34; شؤون المرأة&#34; وشبكة الابتكار في التعليم والمجتمع يوقعان مذكرة تعاون

" شؤون المرأة" وشبكة الابتكار في التعليم والمجتمع يوقعان مذكرة تعاون

فتح ترد على حماس بشأن اشتراطات الرئيس عباس لتشكيل حكومة

فتح ترد على حماس بشأن اشتراطات الرئيس عباس لتشكيل حكومة

&#34;ارتهان للشروط الصهيونية&#34;.. حماس تتحدث عن اشتراطات الرئيس عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة

"ارتهان للشروط الصهيونية".. حماس تتحدث عن اشتراطات الرئيس عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة

تشييع جثمان الطفل عمر أبو النيل بغزة

تشييع جثمان الطفل عمر أبو النيل بغزة

جيش الاحتلال يستعد للتعامل مع فعاليات &#34;الإرباك الليلي&#34; شرق قطاع غزة

جيش الاحتلال يستعد للتعامل مع فعاليات "الإرباك الليلي" شرق قطاع غزة

منوعات

لهذا السبب.. (يوتيوب) يعاقب محمد الشرنوبي

لهذا السبب.. (يوتيوب) يعاقب محمد الشرنوبي

شاهد الظهور الأول لغادة عبد الرازق بعد غياب طويل

شاهد الظهور الأول لغادة عبد الرازق بعد غياب طويل

شاهد: القبض على مشاعل القحطاني بعد اعتدائها على رجل أمن.. وتعلق &#34;متحرش&#34;

شاهد: القبض على مشاعل القحطاني بعد اعتدائها على رجل أمن.. وتعلق "متحرش"

أمل عرفة عن مسلسل حارة القبة &#34;نشعر بالعار&#34;.. ما القصة؟

أمل عرفة عن مسلسل حارة القبة "نشعر بالعار".. ما القصة؟

فنانة لبنانية تتزوج من نجم &#34;ذا فويس&#34;.. تعرف عليه

فنانة لبنانية تتزوج من نجم "ذا فويس".. تعرف عليه

ما حقيقة اجراء ياسمين عبد العزيز جراحة جديدة في سويسرا؟

ما حقيقة اجراء ياسمين عبد العزيز جراحة جديدة في سويسرا؟

ما حقيقة تكريم محمد رمضان من نقابة الممثلين في لبنان؟

ما حقيقة تكريم محمد رمضان من نقابة الممثلين في لبنان؟

شاهد: سمية الخشاب تغضب الجمهور برسالتها للأمهات المصريات

شاهد: سمية الخشاب تغضب الجمهور برسالتها للأمهات المصريات

بعد تدهور حالته.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

بعد تدهور حالته.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

شاهد: الدكتورة خلود تثير الجدل بخضوعها لعملية جراحية في منطقة حساسة

شاهد: الدكتورة خلود تثير الجدل بخضوعها لعملية جراحية في منطقة حساسة

عربي

هزة أرضية تضرب شمال شرق المغرب

هزة أرضية تضرب شمال شرق المغرب

لقاء يجمع السيسي وتميم على هامش قمة بغداد

لقاء يجمع السيسي وتميم على هامش قمة بغداد

وزير الصحة اللبناني يعلن بدء انفراج أزمة الدواء

وزير الصحة اللبناني يعلن بدء انفراج أزمة الدواء

الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة قد تستمر 72 ساعة

الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة قد تستمر 72 ساعة