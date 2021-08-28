مسؤول أمريكي: عدد قواتنا في مطار كابل أصبح أقل من 4 آلاف

رام الله - دنيا الوطنكشف مسؤول أمريكي، اليوم السبت، أن عدد القوات الأمريكية في مطار كابل انخفض من 5800 إلى أقل من 4 آلاف.ونقلت (رويترز) عن المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه لا يعتقد أن الضربة الجوية التي نفذتها طائرة مسيرة يوم الجمعة لاستهداف أحد مسؤولي التخطيط في تنظيم الدولة أصابت مسلحا بارزا في التنظيم.وأشار إلى أن قيام الولايات المتحدة بعمليات عسكرية في أفغانستان في المستقبل أمر ممكن.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الجمعة، أن إدارة مطار كابل ستنقل إلى الأفغانيين بعد انسحاب القوات الأمريكية.وقال برايس في إفادة صحفية ردا على سؤال حول من سيدير ​​المطار، الذي سمي على اسم حامد كرزاي، بعد 31 أغسطس/ آب عندما تغادر القوات الأمريكية الجمهورية: "بعد مغادرتنا، سنعيد المطار إلى شعب أفغانستان. لذا فإن القرار ليس بيدنا".وكان تنظيم الدولة قد أعلن، في وقت سابق، مسؤوليته عن الانفجار الذي حدث في محيط مطار كابل صباح أول أمس الخميس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وكان مسؤول أمريكي قد قال إن مسلحاً تابعا لتنظيم الدولة، هو المسؤول عن الانفجار في محيط مطار "كابل".