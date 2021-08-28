دولي

انفجار زورق في ميناء بجنوب فرنسا

انفجار زورق في ميناء بجنوب فرنسا
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (فرانس 3) التلفزيونية، إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح وحروق، نتيجة انفجار وقع على متن زورق في ميناء بجنوب فرنسا.

ووفقا للقناة، انفجر الزورق الذي يبلغ طوله حوالي 10 أمتار، بعد إعادة التزود بالوقود والإبحار من رصيف في بلدة هييير.

وحسب المعلومات الأولية، قد يكون سبب الحادث، تراكم أبخرة الوقود الموجودة في القمرة وانفجارها بعد تشغيل المحرك. 

ونتيجة للحادث، أصيبت امرأة كانت على الرصيف بحروق جدية وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة. كما أصيبت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما ورجل يبلغ من العمر 50 عاما كانا على متن الزورق. ولم يصب راكب آخر، كان على متن الزورق.

من جانبه، أكد مكتب عمدة البلدة على صفحته في تويتر، وقوع الحادث، وقال إنه بحسب البيانات الأولية، لم يتم تسجيل تلوث الحوض المائي بعد الانفجار. لكن  تم إغلاق محطة الوقود مؤقتا.

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