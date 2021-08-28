تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الرئيس المصري وأمير قطر

رام الله - دنيا الوطناتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم السبت، على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.واتفق الزعيمان، بحسب بيان الرئاسة المصرية، أيضا على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه "بيان العلا"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وجاء لقاء السيسي وأمير قطر على هامش قمة بغداد "للتعاون والشراكة"، التي تشارك فيها عدد من دول الإقليم والعالم.وأكد السيسي حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية.من جانبه، أعرب أمير دولة قطر عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية، وإشادته بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين.وأكد في هذا الإطار تطلع الدوحة لتعزيز التباحث مع القاهرة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيسي في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.