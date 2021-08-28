شؤون فلسطينية

اعلام الاحتلال: اندلاع حريقين في (أشكول) يشتبه أنهما بفعل بالونات حارقة

اعلام الاحتلال: اندلاع حريقين في (أشكول) يشتبه أنهما بفعل بالونات حارقة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (حدشوت بتاخون سديه)، أن حريقين اندلعا، مساء اليوم السبت، في المجلس الإقليمي أشكول، يشتبه أنهما بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وكانت الغرفة المشتركة لوحدات البالونات والارباك الليلي، قد أعلنت في بيان لها، بعودة التصعيد التدريجي للفعاليات، مساء اليوم السبت، على أرض مخيم ملكة شرقي مدينة غزة.

وأكدت الغرفة المشتركة أنه بدءا من غداً الأحد ستعود البالونات الحارقة والمتفجرة"، محذرة في الوقت ذاته، الاحتلال الإسرائيلي، من استهداف الشباب الفلسطينيين الثائر، لأن ذلك سيكلفه ثمنا لم يكن يوماً في حساباته.


 

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