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شؤون فلسطينية

مستوطنون يزرعون الكرمة في أراضي المواطنين شرق نابلس

مستوطنون يزرعون الكرمة في أراضي المواطنين شرق نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أقدم مستوطنون، مؤخرا، على زراعة أشجار كرمة بأراضي المواطنين في قرية دير الحطب، شرق نابلس؛ بهدف سرقتها والاستيلاء عليها.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن أهالي القرية، اكتشفوا أن مساحة من أراضيهم، التي يمنعون من الوصول إليها، جرى زراعتها من قبل المستوطنين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف ان مستوطنين من "الون مورية"، قاموا بزراعة نحو 24 دونما من أراضي المواطنين، بأشتال الكرمة في منطقة "الجرادات"، وهي أراضٍ خاصة تعود ملكيتها للمواطن محمد عودة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمنع الكثير من أهالي بلدات وقرى سالم ودير الحطب وعزموط، من الوصول الى أراضيهم لفلاحتها، خاصة تلك المحاذية للطريق الاستيطانية.

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