عاجل

  • اعلام الاحتلال: اندلاع حريق في المجلس الإقليمي (أشكول) يشتبه أنه بفعل بالون حارق أطلق من غزة

شؤون فلسطينية

وحدات البالونات والإرباك الليلي: مهلة الاحتلال انتهت والتصعيد التدريجي سيبدأ مساء اليوم

وحدات البالونات والإرباك الليلي: مهلة الاحتلال انتهت والتصعيد التدريجي سيبدأ مساء اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الغرفة المشتركة لوحدات البالونات والإرباك الليلي، أن مهلة الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، انتهت، لافتة إلى أن ذلك يدفع لتحويل مستوطنات الغلاف لمنطقة غير قابلة للحياة، وأنها ستجعل حياة المستوطنين فيها جحيما.

وأكدت الغرفة المشتركة في بيان لها، مساء اليوم السبت، أن التصعيد التدريجي، سيبدأ مساء اليوم، بالإرباك الليلي شرق مدينة غزة، بحسب وكالة (الرأي).

وقالت: "غداً الأحد ستعود البالونات الحارقة والمتفجرة"، محذرة في الوقت ذاته، الاحتلال الإسرائيلي، من استهداف الشباب الفلسطينيين الثائر، لأن ذلك سيكلفه ثمنا لم يكن يوماً في حساباته.

وأضاف الغرفة المشتركة لوحدات البالونات والارباك الليلي: "وارد جداً أن نغادر الميدان ونترك الكلمة لأصحاب الراجمات من أبطال المقاومة الفلسطينية؛ كي تدافع عن شبابنا الثائر إن حصر أي مكروه لهم".

في السياق، أكدت الغرفة المشتركة في بيانها، أن التسهيلات التي أعلن عنها الاحتلال الاسرائيلي مؤخراً، لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات شعب يعيش تحت وطأة الحصار منذ 14 عاما، مشيرة إلى أنها اتخذت قراراً لا رجعة للوراء، ولا مهلة بعد الآن بعد أن منحنا المدة الكافية لذلك.

وقالت: "نريد من الوسطاء ان نرى كسر الحصار واقع على الأرض ونعني في ذلك  كسر الحصار كامل عن قطاع غزة دون شرط او قيد"، مضيفة: "مطالبنا واضحة وعادلة وحق لنا وقد قدمت للوفد الفلسطيني المقاوم وسيتم نشرها لاحقاً وعبر الملاء"، متابعة بقولها: "ما زال في جعبتنا الكثير إن لم يرضخ العدو لمطالبنا".

أخبار ذات صلة

مصرع شاب بحادث دعس في نابلس

مصرع شاب بحادث دعس في نابلس

مستوطنون يزرعون الكرمة في أراضي المواطنين شرق نابلس

مستوطنون يزرعون الكرمة في أراضي المواطنين شرق نابلس

الاحتلال يعتقل شابا وفتاة قرب باب العامود

الاحتلال يعتقل شابا وفتاة قرب باب العامود

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم ثلاثة من منازلها ذاتيا

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم ثلاثة من منازلها ذاتيا

قناة إسرائيلية: مصر وقطر ستعملان على منع أي تصعيد بين غزة وإسرائيل

قناة إسرائيلية: مصر وقطر ستعملان على منع أي تصعيد بين غزة وإسرائيل

(معاريف): الجيش بدأ يستوعب إخفاقات الحرب الأخيرة على غزة

(معاريف): الجيش بدأ يستوعب إخفاقات الحرب الأخيرة على غزة

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الإثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الإثنين

&#34; شؤون المرأة&#34; وشبكة الابتكار في التعليم والمجتمع يوقعان مذكرة تعاون

" شؤون المرأة" وشبكة الابتكار في التعليم والمجتمع يوقعان مذكرة تعاون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يزرعون الكرمة في أراضي المواطنين شرق نابلس

مستوطنون يزرعون الكرمة في أراضي المواطنين شرق نابلس

الاحتلال يعتقل شابا وفتاة قرب باب العامود

الاحتلال يعتقل شابا وفتاة قرب باب العامود

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم ثلاثة من منازلها ذاتيا

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم ثلاثة من منازلها ذاتيا

&#34; شؤون المرأة&#34; وشبكة الابتكار في التعليم والمجتمع يوقعان مذكرة تعاون

" شؤون المرأة" وشبكة الابتكار في التعليم والمجتمع يوقعان مذكرة تعاون

تشييع جثمان الطفل عمر أبو النيل بغزة

تشييع جثمان الطفل عمر أبو النيل بغزة

&#34;العزم المهنية&#34;: لا علاقة تنظيمية بين القائمة وأي فصيل سياسي

"العزم المهنية": لا علاقة تنظيمية بين القائمة وأي فصيل سياسي

الاحتلال يجبر عائلة الدلال على هدم ثلاثة منازل في بيت حنينا

الاحتلال يجبر عائلة الدلال على هدم ثلاثة منازل في بيت حنينا

وفاة شاب بحادث سير شرق نابلس

وفاة شاب بحادث سير شرق نابلس

منوعات

لهذا السبب.. (يوتيوب) يعاقب محمد الشرنوبي

لهذا السبب.. (يوتيوب) يعاقب محمد الشرنوبي

شاهد الظهور الأول لغادة عبد الرازق بعد غياب طويل

شاهد الظهور الأول لغادة عبد الرازق بعد غياب طويل

شاهد: القبض على مشاعل القحطاني بعد اعتدائها على رجل أمن.. وتعلق &#34;متحرش&#34;

شاهد: القبض على مشاعل القحطاني بعد اعتدائها على رجل أمن.. وتعلق "متحرش"

أمل عرفة عن مسلسل حارة القبة &#34;نشعر بالعار&#34;.. ما القصة؟

أمل عرفة عن مسلسل حارة القبة "نشعر بالعار".. ما القصة؟

فنانة لبنانية تتزوج من نجم &#34;ذا فويس&#34;.. تعرف عليه

فنانة لبنانية تتزوج من نجم "ذا فويس".. تعرف عليه

ما حقيقة اجراء ياسمين عبد العزيز جراحة جديدة في سويسرا؟

ما حقيقة اجراء ياسمين عبد العزيز جراحة جديدة في سويسرا؟

ما حقيقة تكريم محمد رمضان من نقابة الممثلين في لبنان؟

ما حقيقة تكريم محمد رمضان من نقابة الممثلين في لبنان؟

شاهد: سمية الخشاب تغضب الجمهور برسالتها للأمهات المصريات

شاهد: سمية الخشاب تغضب الجمهور برسالتها للأمهات المصريات

بعد تدهور حالته.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

بعد تدهور حالته.. ما آخر التطورات الصحية لنضال الشافعي؟

شاهد: الدكتورة خلود تثير الجدل بخضوعها لعملية جراحية في منطقة حساسة

شاهد: الدكتورة خلود تثير الجدل بخضوعها لعملية جراحية في منطقة حساسة

عربي

لقاء يجمع السيسي وتميم على هامش قمة بغداد

لقاء يجمع السيسي وتميم على هامش قمة بغداد

وزير الصحة اللبناني يعلن بدء انفراج أزمة الدواء

وزير الصحة اللبناني يعلن بدء انفراج أزمة الدواء

الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة قد تستمر 72 ساعة

الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة قد تستمر 72 ساعة

المغرب يغلق سفارته في الجزائر بعد قطع العلاقات بين البلدين

المغرب يغلق سفارته في الجزائر بعد قطع العلاقات بين البلدين