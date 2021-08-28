وحدات البالونات والإرباك الليلي: مهلة الاحتلال انتهت والتصعيد التدريجي سيبدأ مساء اليوم



في السياق، أكدت الغرفة المشتركة في بيانها، أن التسهيلات التي أعلن عنها الاحتلال الاسرائيلي مؤخراً، لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات شعب يعيش تحت وطأة الحصار منذ 14 عاما، مشيرة إلى أنها اتخذت قراراً لا رجعة للوراء، ولا مهلة بعد الآن بعد أن منحنا المدة الكافية لذلك.



وقالت: "نريد من الوسطاء ان نرى كسر الحصار واقع على الأرض ونعني في ذلك كسر الحصار كامل عن قطاع غزة دون شرط او قيد"، مضيفة: "مطالبنا واضحة وعادلة وحق لنا وقد قدمت للوفد الفلسطيني المقاوم وسيتم نشرها لاحقاً وعبر الملاء"، متابعة بقولها: "ما زال في جعبتنا الكثير إن لم يرضخ العدو لمطالبنا".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الغرفة المشتركة لوحدات البالونات والإرباك الليلي، أن مهلة الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، انتهت، لافتة إلى أن ذلك يدفع لتحويل مستوطنات الغلاف لمنطقة غير قابلة للحياة، وأنها ستجعل حياة المستوطنين فيها جحيما.وأكدت الغرفة المشتركة في بيان لها، مساء اليوم السبت، أن التصعيد التدريجي، سيبدأ مساء اليوم، بالإرباك الليلي شرق مدينة غزة، بحسب وكالة (الرأي).وقالت: "غداً الأحد ستعود البالونات الحارقة والمتفجرة"، محذرة في الوقت ذاته، الاحتلال الإسرائيلي، من استهداف الشباب الفلسطينيين الثائر، لأن ذلك سيكلفه ثمنا لم يكن يوماً في حساباته.وأضاف الغرفة المشتركة لوحدات البالونات والارباك الليلي: "وارد جداً أن نغادر الميدان ونترك الكلمة لأصحاب الراجمات من أبطال المقاومة الفلسطينية؛ كي تدافع عن شبابنا الثائر إن حصر أي مكروه لهم".