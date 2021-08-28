قناة إسرائيلية: مصر وقطر ستعملان على منع أي تصعيد بين غزة وإسرائيل
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، أن مصر وقطر ستعملان في المرحلة الحالية لمنع أي تصعيد قادم بين غزة وإسرائيل.
وبحسب القناة، قال قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي: "بإمكاننا أن نقول هناك مصر وقطر وبالتأكيد سيتوسطون لمنع أي التصعيد، لكن مما نراه بأم أعيننا في الميدان أننا في طريقنا إلى تصعيد ولو ليوم واحد".
ونقلت القناة عن القائد قوله: "يتوجب على الإسرائيليين أن يعلموا أننا في الطريق إلى تصعيد سواء تمثل ذلك في قتال ليوم واحد ضد غزة أو بعملية عسكرية، أو حسب ما نحدد ذلك لأنفسنا".
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