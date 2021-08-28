قناة إسرائيلية: مصر وقطر ستعملان على منع أي تصعيد بين غزة وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، أن مصر وقطر ستعملان في المرحلة الحالية لمنع أي تصعيد قادم بين غزة وإسرائيل.وبحسب القناة، قال قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي: "بإمكاننا أن نقول هناك مصر وقطر وبالتأكيد سيتوسطون لمنع أي التصعيد، لكن مما نراه بأم أعيننا في الميدان أننا في طريقنا إلى تصعيد ولو ليوم واحد".ونقلت القناة عن القائد قوله: "يتوجب على الإسرائيليين أن يعلموا أننا في الطريق إلى تصعيد سواء تمثل ذلك في قتال ليوم واحد ضد غزة أو بعملية عسكرية، أو حسب ما نحدد ذلك لأنفسنا".